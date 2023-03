Cyclone tropical Freddy : le dernier bilan à Madagascar est de 8 morts, un disparu et 40 000 sinistrés

Le cyclone tropical Freddy laisse des plaies béantes à chacun de ces passages sur, ou à proximité de Madagascar. 8 morts, une personne disparue et 40 375 sinistrés et 14 502 déplacés, selon les dernières données recueillies par BNGRC sur le retour du cyclone tropical Freddy à proximité de Tuléar.

Fabrice Floch •

Des rafales de vent effrayantes, des pluies diluviennes, le retour de Freddy sur la côte Sud-Ouest va rester longtemps gravé dans les mémoires. Fin février, le système avait traversé le pays d’Est en Ouest. En débouchant dans le canal du Mozambique (NDLR : côte Ouest-Sud-Ouest de Madagascar), Freddy avait perdu de son intensité et le cyclone était devenu une dépression tropicale.

Le retour musclé du phénomène (NDLR : imprévisible et inattendu) en tant que cyclone tropical a été d’une violence inouïe. Pendant plusieurs heures, Tuléar tout comme les villes et les villages voisins ont subi des rafales de vents proches de 200 km/h et un véritable déluge, témoignent les habitants de la région dans L'Express de Madagascar.

8 morts, un disparu et 1 000 cases détruites

Les rues de Tuléar se sont transformées en rivière suite au passage du cyclone tropical Freddy • ©Capture d'écran L'Express de Madagascar

Le bilan humain provisoire est très incomplet. Les premiers chiffres recueillis par le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes comptabilisent : 8 morts, un disparu, 40 375 sinistrés et 14 502 personnes hébergées préventivement dans les centres, note 2424.mg.

Côté matériel aussi, les premiers retours du terrain sont partiels. Sur place les secours ont compté 3 649 cases sous les eaux, 347 endommagées et 1 008 cases sont totalement détruites.

Fin février 2023, le cyclone tropical intense Freddy est entré à Madagascar en dévastant Mananjary, sa région, avant de frapper la brousse. Le 28 février 2023, le BNGRC faisait état de 7 morts et 100 000 sinistrés.

Suite au retour de Freddy, le bilan provisoire global est au minimum, de 15 morts, un disparu et plus de 140 000 sinistrés.