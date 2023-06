De l'amiante présente dans au moins 40 écoles de La Réunion

A La Réunion, au moins 40 écoles primaires et maternelles présentent des traces d'amiante. Mais ce chiffre est encore loin de refléter la réalité de la situation, puisque les informations sont absentes pour une majorité des établissements enquêtés. Ce matériau est interdit en France depuis 1997.

JCTS / Sophie Person •

Des écoles présentant des matériaux amiantés, figurez-vous qu'il y en a une quantité partout en France, y compris à La Réunion... C'est le constat établi par l'émission documentaire Vert de Rage diffusée sur France 5, après avoir recensé les présences d'amiante dans toutes les écoles primaires et maternelles du pays. Un moteur de recherche a été publié afin de dévoiler les résultats dans chaque commune.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

De l'amiante dans plus de 40 écoles de l'île

A La Réunion, c'est la commune de Saint-Louis qui détient le record du nombre d'écoles comportant des matériaux amiantés, avec dix établissements. A Saint-Paul, on en recense huit, à Saint-Benoît sept ou encore au Tampon quatre...

Combien d'écoles réellement concernées par l'amiante ?

Mais attention, ce ne sont pas forcément les communes où il y a le plus d'écoles dangereuses au regard de la présence d'amiante. Car les équipes de Vert de Rage se sont heurtées à plusieurs difficultés lors de leur collecte d'informations auprès des écoles et des communes dont elles dépendent. Certains maires notamment, auraient fait pression pour que la demande de Vert de Rage reste lettre morte. Ainsi, deux tiers des écoles de France n'ont pas répondu au questionnaire envoyé par l'équipe de l'émission. Impossible donc de savoir si oui ou non elles comportent de l'amiante.

Au moins 40 écoles maternelles et primaires à La Réunion

Mais parmi les écoles qui ont joué le jeu, plus d'un tiers présentait des traces d'amiante. A La Réunion, sur l'ensemble des établissements ayant répondu au questionnaire, on dénombre 40 écoles maternelles et primaires comportant cet isolant dangereux (voir liste ci-après).

Aussi, si l'enquête révèle la présence de dix écoles amiantées sont à Saint-Louis, c'est en partie parce que c'est une des communes où les équipes de l'émission ont obtenu le plus de réponses. Car, d'après la mairie, le "dossier technique amiante" a été réactualisé et transmis aux directeurs d'écoles, qui ont fait remonter l'information.

Selon la mairie, 15 écoles concernées par l'amiante à Saint-Louis

"Il y a un bâti scolaire à Saint-Louis qui est particulièrement vieillissant, comme tout le patrimoine communal", concède la maire de Saint-Louis, Juliana M'Doihoma. "50 bâtiments datent d'avant 1997, en réalité de l'amiante a été retrouvée dans 18 d'entre eux, dont 15 écoles. Donc ne parle pas que de 10 écoles mais de 15", précise-t-elle, jouant la transparence.

Toutefois Juliana M'Doihoma dit "surveiller de très près l'évolution de ces bâtiments" où les risques seraient malgré tout maîtrisés.

Beaucoup d'absence de réponses dans certaines communes

A Saint-Denis ou à Saint-Pierre en revanche, difficile d'en savoir plus.

A Saint-Denis par exemple, sur 83 établissements enquêtés, seuls trois ont répondu au questionnaire ! Deux n'affichent pas d'amiante (école élémentaire de Bois de Nèfles et école primaire privée Saint-Gabriel), et une en comporte (école catholique Notre-Dame de la Paix). Mais pour les 80 autres, la question de la présence d'amiante n'est absolument pas élucidée.

Le "Dossier technique amiante" obligatoire

Rappelons par ailleurs que le "Dossier technique amiante", ou DTA, est une obligation légale pour toutes les écoles construites avant 1997. Les établissements devraient donc être en mesure de fournir les résultats du diagnostic effectué dans le cadre de ce DTA. D'autant qu'ils sont en théorie consultables des parents ou du personnel de l'établissement.

L'amiante c'est quoi ?

Pour rappel, l'amiante était un minéral fibreux fréquemment utilisé en construction, notamment pour ses capacités isolantes, jusqu'en 1997. Mais il a ensuite été démontré que le matériau avait des effets nocifs sur la santé, dès lors que l'amiante se dégradait et libérait des millions de fibres toxiques.

Un minéral responsable de nombreux cancers

Selon un rapport du Haut conseil de la Santé Publique en 2014, le nombre de décès dus à l'amiante d'ici 2050 serait situé entre 70 000 et 100 000. Car l'exposition à l'amiante est responsable de cancers du poumon, du larynx, ou de l'ovaire, et surtout de mésothéliome dit "cancer de l'amiante".

C'est pourquoi lorsque l'amiante se dégrade, ses poussières, invisibles, sont susceptibles d'être respirées par le personnel et les élèves des écoles concernées.

Les écoles où la présence d'amiante est signalée à La Réunion

Attention, entre le moment où le diagnostic a été réalisé et la publication de ces données par Vert de Rage, des travaux ont pu être réalisés dans les écoles mentionnées.

Cilaos :

Ecole primaire publique Centre Cilaos

La Possession :

Ecole élémentaire publique Evariste de Parny

Le Tampon :

Ecole élémentaire publique Louis Clerc Fontaine

Ecole primaire publique Vincent Sery

Ecole maternelle Georges Besson

Ecole primaire publique Alfred Isautier

Saint-André :

Ecole primaire Raymond Allard

Saint-Benoît :

Ecole élémentaire publique Younousse ISSA

Ecole élémentaire publique des Girofles

Ecole primaire publique Edmond Albius

Ecole primaire publique Alexis de Villeneuve

Ecole primaire publique André Duchemann

Ecole primaire publique Julie Huet

Ecole primaire publique Reine Pitou

Saint-Denis

Ecole catholique Notre Dame de la Paix

Saint-Louis

Ecole maternelle Roland Garros



Ecole élémentaire Raphael Barquisseau

Ecole élémentaire publique Plateau Goyaves

Ecole maternelle publique Plateau Goyaves

Ecole maternelle publique Robert Debré

Ecole maternelle Desforges Boucher

Ecole maternelle Albert Lougnon

Ecole primaire publique Paul Hermann

Ecole élémentaire publique Jean Macé

Ecole élémentaire Paul Eluard

Saint-Paul

Ecole maternelle les Fourmis

Ecole élémentaire publique Fleurimont 2

Ecole maternelle publique Grande Fontaine

Ecole élémentaire publique Eugène Dayot

Ecole élémentaire publique Barrage

Ecole élémentaire publique les Combavas

Ecole élémentaire publique les Chocas

Ecole primaire privée catholique Rosalie Javouhey

Saint-Pierre

Ecole élémentaire publique Pablo Picasso

Sainte-Marie

Ecole élémentaire publique Vincent Boyer de la Giroday

Ecole primaire publique Terrain Elisa

Sainte-Suzanne

Ecole primaire publique des Goyaviers

Salazie