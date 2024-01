Décès de Paul Canaguy, un militant de l’ombre engagé pour le respect de l’identité réunionnaise

Paul Canaguy est décédé hier, lundi 8 janvier, à l’âge de 77 ans. Ancien président de la ligue réunionnaise d’athlétisme, il était aussi un militant culturel engagé sur les thématiques de l’engagisme et de l’esclavage. Bernard Batou, écrivain et Président de l'association Sauvegarde de la mémoire réunionnaise, lui rend hommage.

Annaëlle Dorressamy / Olivier de Larichaudy •

Paul Canaguy, figure de la culture à La Réunion, s’est éteint hier, lundi 8 janvier, à l’âge de 77 ans, des suites d’une longue maladie. Il était engagé dans plusieurs associations culturelles, dont l’association de la Sauvegarde de la mémoire réunionnaise, qui lui a rendu hommage sur Réunion La 1ère.

Un militant réunionnais apprécié de tous

Paul Canaguy était président du temple tamoul de la Marine à Saint-Benoît et président du GOPIO (Global Organisation of People Indian Origin).

“Paul Canaguy était un militant zarboutan. Il était un homme respecté et apprécié. C’était un militant exemplaire. Il a mené beaucoup de travaux au sein des associations culturelles comme Historun. Il a travaillé avec Sudel Fuma. Il a mené beaucoup d’actions avec les pays de la zone océan Indien, notamment l’Inde et l’Île Maurice”, exprime rempli d'émotions Bernard Batou, écrivain et président de l’association Sauvegarde de la mémoire réunionnaise.

Un acteur de l’ombre, engagé pour la culture réunionnaise

Paul Canaguy était très respecté, notamment dans le domaine culturel.

Paul Canaguy était un acteur de l’ombre. On ne l’entendait pas souvent. Il travaillait discrètement, mais il faisait avancer des projets, comme celui Route de l’esclave et de l’engagé dans l’océan Indien auprès de la Chaire Unesco. Bernard Batou, écrivain

La mémoire de Paul Canaguy est également saluée par Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne et par l’association Kartyé Lib Mémoire & Patrimoine océan Indien.