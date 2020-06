Déconfinement : la CGSS adapte ses modalités d'accueil du public

Demande de Complémentaire Santé Solidaire ou d’attestation de droits ? Demande de carte vitale ou d'informations sur la retraite ? La CGSS Réunion propose les démarches en ligne ou un accueil sur rendez-vous pour traiter les demandes. L'accueil en espace Libre-Service reste fermé au public.

Un accueil sur rendez-vous pour ceux qui ne sont pas familiers avec Internet

ATTENTION

©Capture CGSS

Afin de faciliter le traitement des dossiers en cette période de crise sanitaire, la CGSS Réunion invite la population à faire ses démarches en ligne. Il suffit de se connecter, puis d'envoyer un message/email depuis votre espace personnel. La CGSS de La Réunion s’engage à vous répondre dans les 72h.Si vous rencontrez des difficultés pour faire vos démarches en ligne, la CGSS vous accueille sur rendez-vous.Vous pouvez opter pour le rendez-vous téléphonique, qui évite de se déplacer en agence. Vous pouvez être appelé à l'heure et au jour convenus.Lorsque la CGSS vous appelle, le numéro qui s’affiche estouSi le rendez-vous téléphonique n’est pas suffisant, un rendez-vous pourra toujours vous être proposé dans l’un des accueils de la CGSS, ré-agencés dans le respect des mesures sanitaires, sur Saint-Denis, Saint-Pierre, Saint-Paul ou Saint-André. Le jour du rendez-vous, vous devrez être muni d'une pièce d’identité et des pièces justificatives demandées.Pour vous protéger et protéger les autres, le port du masque est obligatoire lors des rendez-vous.