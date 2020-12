Découvrez quel est le prix moyen des loyers dans votre commune [carte interactive]

L’Etat vient de lancer un nouvel outil permettant d’avoir une idée du prix des loyers par commune. Une carte interactive réalisée en partenariat avec des spécialistes du logement sur Internet. Sans surprise, les loyers les plus chers se trouvent dans l’Ouest de l’île.

HA •

Les grandes métropoles et les Outre-mer "dans le rouge"

©Ministère de la Transition écologique

©Ministère de la Transition écologique



Des données datant de 2018

C’est un projet qui avait été présenté l’année dernière par le ministère de la Transition écologique dans le but de rendre le marché du logement plus transparent. Une carte de France des loyers a récemment été mise en ligne sur le site du ministère ( le lien ici ). Un travail réalisé en collaboration avec les grands acteurs du numérique en matière de logement : SeLoger, leboncoin et pap.fr.Il s’agit d’un outil résolument interactif permettant donc de savoir en quelques clics quel est le prix moyen au mètre carré pour un appartement ou une maison dans les presque 35 000 communes de France. Et les Outre-Mer ne sont pour une fois pas oubliées.Un code couleur allant du jaune au rouge en passant par l’orange permet de se rendre compte en un rapide coup d’œil de la cherté ou non du loyer entre les différents territoires, et les départements d’Outre-mer, à l’exception de Mayotte, affichent une couleur rouge-pourpre, tout comme dans la région parisienne et les grandes métropoles de l’Hexagone.Sans surprise, on constate que les loyers les moins chers se trouvent dans l’Est et le Sud sauvage, avec un prix moyen de 10 euros du mètre carré pour les appartements, et de 8 euros à un peu plus de 9 euros pour les maisons.Dans le top 3 des loyers d’appartement les plus chers, on retrouve les communes de Saint-Paul (15,4€/m2), Saint-Leu (14,1€/m2) et de l’Etang Salé (13,5€/m2), alors qu’à Saint-Denis, on enregistre un prix de 12,2€/m2, contre 12,4€/m2 à Saint-Pierre (12,5€/m2).S’agissant du top 3 pour les loyers de maison les plus élevés, c’est à nouveau Saint-Paul qui est en tête (13,1€/m2), suivi de La Possession (12,9€/m2) et de Saint-Denis.Un bémol tout de même : les données collectées datent de 2018 et l’ANIL, l’Agence nationale pour l’information et le logement, ne prévoit de les mettre à jour que tous les deux ans. Il faut donc craindre un léger décalage entre les prix moyens présentés et les prix réels à l’instant t, le marché de l’immobilier étant particulièrement dynamique.L’Association nationale de défense des consommateurs et usagers parle d’un outil qui n’est "pas assez rigoureux". Autant dire que cet outil ne donnera pas plus qu’une vision globale du marché.