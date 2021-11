Défi solidaire: il veut gravir l’équivalent de l’Everest pour lutter contre le cancer

Gravir l’Everest…à la Réunion. Un défi fou que Joris Jacquard a choisi de réaliser pour la bonne cause : la lutte contre le cancer. C’est donc sur les marches du temple Guan Di à Saint-Pierre que l’éducateur spécialisé va s’élancer pour une montée de 8853 mètres.

DG et Loïs Mussard •

Cela fait un an qu’il s’est lancé dans ce défi fou… Joris Jacquard s’est mis en tête de gravir les marches de la solidarité pour lutter contre le cancer. 8853 mètres de dénivelé, soit l’équivalent de l’Everest. Une prouesse, qu’il réalise dans 14 régions de France. La Réunion est sa 12ème étape.

C’est à Saint-Pierre ce samedi qu’il compte faire les 1908 allers et retours de l’escalier du nouveau temple Guan Di à Terre-Sainte. 8853 mètres de dénivelé à avaler en l’espace de 12 heures.

Le reportage de Loïs Mussard et Laurent Josse

©reunion

Un exploit que cet éducateur sportif de 32 ans s’est mis en tête d’accomplir après avoir rencontré le père de Noé. "Noé c’est un petit garçon qui a eu le cancer à l’âge de 7 ans et décédé à 10 ans. C’est l’effigie de la campagne Guérir le cancer de l'enfant au XXIème siècle. " explique Joris Jacquard.

Il monte d'un cran ses objectifs de dons

Son projet doit permettre de récolter des fonds pour la Fondation Gustave Roussy. Après avoir déjà réuni 1600 euros en 2020, le jeune homme monte d’un cran : "je voulais faire plus gros cette année et récolter plus de fonds." C’est donc un tour de France et 14 ascensions qu’il a décidé de réaliser.

Pour soutenir cette cause, plusieurs options : venir encourager le sportif ce samedi, pourquoi pas en courant à ses côtés. Ou faire un don sur la page du Projet Noé.