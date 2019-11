Dérives sectaires : le combat d’une mère pour délivrer sa fille

Emprise, manipulation, c’est ce qui est arrivé à une jeune femme restée sous l’influence d’un groupe religieux pendant 3 ans et demi. Aujourd’hui, elle a retrouvé sa liberté grâce à sa maman. La femme s’est battue pendant de longs mois pour la délivrer de ce groupuscule.

Lise Hourdel avec Nadia Tayama •

De l’embrigadement à l’enfermement

Les dérives sectaires

La lutte contre ce phénomène serait-elle en danger ?