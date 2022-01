Des centaines de personnes rassemblées contre le pass vaccinal à Saint-Denis et Saint-Pierre

Deux rassemblements sont organisés, ce samedi 8 janvier, à Saint-Denis et Saint-Pierre, à l'initiative de la Fédération de Résistance Civique. Des centaines de manifestants dénoncent la mise en place du pass vaccinal, mais aussi la vaccination des enfants.

Deux rassemblements ont lieu ce samedi 8 janvier à La Réunion. Le premier a commencé à 10 heures, à Saint-Pierre, et le second à 11 heures, au Barachois, à Saint-Denis.

"Non au pass sanitaire vaccinal, non à la dictature par la santé" affiche une pancarte au coeur du rassemblement dans le chef-lieu. Plusieurs centaines de personnes sont actuellement mobilisées. Une délégation sera reçue en préfecture.

Rassemblement des anti-pass vaccinal • ©Rahabia Issa

Pass vaccinal : des associations redescendent dans la rue

La Fédération de Résistance Civique

Des associations et collectifs se sont rassemblés sous la bannière commune de la Fédération de Résistance Civique. Ils espèrent redonner un souffle nouveau au mouvement anti-pass et anti-vax. Cette nouvelle entité est présidée par deux avocats. L’objectif est de "mettre en commun les efforts contre le pass vaccinal et la vaccination obligatoire". "Non au pass vaccinal, non aux doses à répétition, non aux injections aux enfants et pour un retour à l'Etat de droit" : ce sont les principales revendications des manifestants.

Le texte transformant le pass sanitaire en pass vaccinal a été adopté par l'Assemblée nationale, cette semaine. Il doit encore être examiné au Sénat en début de semaine prochaine. Le calendrier initial du gouvernement, qui prévoyait une entrée en vigueur le 15 janvier, devrait être repoussé.

Ce que dit le texte de loi

Le nouveau pass sera notamment exigé pour accéder aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boissons (à l'exception de la restauration collective), aux foires, séminaires et salons professionnels, et aux transports publics interrégionaux (avions, trains, cars). Une exception, toutefois, dans le cas des transports : il n'y aura pas besoin du pass vaccinal pour les voyages justifiés par un "motif impérieux d'ordre familial ou de santé", un proche mourant par exemple, à condition de présenter un test négatif. Le texte précise toutefois n'être "pas applicable en cas d'urgence faisant obstacle à l'obtention du justificatif", sans préciser la nature de ces urgences.

Les salariés des secteurs concernés auront l'obligation de disposer d'un tel pass. Un "justificatif d'engagement dans un schéma vaccinal" pourra être suffisant, le temps de recevoir les doses requises. En outre, sur décision des préfets, l'accès aux grands magasins ou centres commerciaux pourra aussi être subordonné au pass vaccinal.

Par ailleurs, il sera toujours possible de présenter un résultat de test négatif pour accéder aux établissements et services de santé et médico-sociaux. Le système de pass sanitaire est en effet maintenu dans ces lieux.