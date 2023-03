Des étudiants de l’Université de La Réunion en stage commando avec le 2ème RPIMa

Séance d’entrainement pour 17 étudiants de l’Université de La Réunion. Se faufiler entre les barbelés, grimper, escalader, franchir les obstacles à la façon des commandos militaires, les étudiants ont été plongés dans le bain.

Regarder le reportage de réunion la 1ère :

Stage commando avec le 2ème RPIMa pour des étudiants de l’Université de La Réunion

Un véritable challenge pour Kirou, étudiante en 2ème année de Master de Mathématiques. " Ma condition physique n’est pas si bonne et d’ailleurs elle a été mise à rude épreuve, et les nerfs également avec beaucoup de fatigue ", confie la jeune femme, qui envisage pourtant d’enfiler l’uniforme pour de bon. Elle reconnait qu’il lui faudra de l’entrainement si elle veut intégrer les rangs de l’armée.

Bastien, futur professeur des écoles, a failli rester au pied du mur vertical. Parce qu’il n’a rien lâché, il a fini par le passé, perché à 6 mètres de haut il ressent avant tout " de la fatigue, et de la joie ", après une première tentative infructueuse.

Repousser les limites physiques, rester lucide en situation de crise, s’appuyer sur le collectif, tels sont les objectif de la PML, la préparation militaire leadership, organisée par le 2ème RPIMa. Les stagiaires y trouvent des clés théoriques, mais surtout une pratique de terrain.

Cette année, 17 stagiaires ont été sélectionnés pour la formation PML, dans le cadre d’un partenariat entre le ministère des Armées et l’Université de La Réunion.

On doit recruter depuis des années plus de 16 000 personnes, et à La Réunion cela se décline par 500 jeunes à recruter tous les ans dans les trois catégories, notamment les officiers recrutés à Bac+3 et au-delà.