Des faits présumés de violences conjugales signalés à l’encontre du président du Conseil de l’Ordre des médecins de La Réunion

L’ex-conjointe du Dr Benjamin Dusang dit sortir du silence après plusieurs années. Séparée depuis 10 ans du président du Conseil de l’Ordre des médecins de La Réunion, le Dr Lise François relate des faits supposés de violences conjugales subis par le passé, et dénonce des représailles. La profession demande qu’une enquête soit réalisée pour faire la lumière sur cette affaire.

Tout a commencé après que le Dr Lise François a "osé", dit-elle, faire un signalement auprès de l’observatoire réunionnais des violences faites aux femmes à l’encontre de son ex-conjoint, le Dr Benjamin Dusang. Ce dernier, président du Conseil de l’Ordre des médecins de La Réunion, assurait alors une formation contre les violences intrafamiliales.

Des accusations de violences conjugales

Elle a quitté ce conjoint il y a 10 ans pour ces mêmes faits, dit-elle. En réponse, elle explique avoir fait l’objet d’une citation au pénal à Paris, d’une plainte pour non-présentation d’enfants et d’une plainte au disciplinaire auprès du Conseil de l’Ordre des médecins. Le Dr Lise François raconte que dans le compte-rendu de la séance de conciliation, l’argumentaire de son avocat a été effacé.

" L’objectif est de me terroriser pour que je me taise et pour que je n’écorne pas son image de médecin défendant la cause des femmes ", dit le Dr Lise François, ex-conjointe du Dr Benjamin Dusang.

La médecin généraliste estime que son ex-conjoint "s’acharne" contre elle " pour l’empêcher de s’exprimer ", elle qui souhaite se présenter au poste de conseiller au sein du Conseil de l’Ordre des médecins de La Réunion.

" Par respect pour moi-même, par respect pour mes filles, je veux leur donner l’exemple que dans la vie, il ne faut pas se laisser faire, et même si on a peur de la personne en face, qu’il faut quand même faire quelque chose, dénoncer et puis se battre et être capable de le faire. " Dr Lise François

" Des accusations immondes "

Contacté, le Dr Benjamin Dusang, qui ne souhaitait pas être interviewé, a fait parvenir une réponse écrite dans laquelle il dit :

" Je suis terriblement affecté par ces accusations immondes. Je ne peux pas commenter plus avant tant je suis sidéré par l’effroi. " Dr Benjamin Dusang, président du Conseil de l’Ordre des médecins de La Réunion

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Conflit au Conseil de l’Ordre des médecins témoignage victime

Coup de tonnerre au sein de la profession

Cette affaire, qui concerne le président du Conseil de l’Ordre des médecins, n’est pas sans effet au sein de la profession. La présidente de l’URML OI, syndicat de médecins libéraux, le Dr Christine Kowalczyk, demande que le procureur mette en place une enquête.

Elle souligne qu’il faut soutenir les victimes de violences, ce que la profession s’évertue à faire depuis plusieurs années, dit-elle.

C’est juste une révélation qui fait que la victime met du temps à parler. On ne peut que dire aux victimes : "parlez tant qu’il est temps". Dr Christine Kowalczyk, présidente de l’URML OI

" Que ce soit un médecin ou pas un médecin " il faut, selon elle, que " de toute façon " le procureur mette en place une enquête pour savoir ce qu’il s’est passé réellement.

Ecoutez le Docteur Christine Kowalczyk sur Réunion La 1ère :

Conflit au Conseil de l’Ordre des médecins itw Dr Kowalczyk

Une enquête demandée pour faire la lumière

Le fait que cette affaire soit révélée peu de temps avant les élections au Conseil de l’ordre des médecins, est " un hasard " du calendrier, selon le Dr Christine Kowalczyk, qui estime que les faits ne sont pas liés.

La présidente de l’URML OI attend une réaction de la part de l’Agence Régionale de Santé de La Réunion, à savoir d’en référer au ministère. " Les faits sont là, la victime a parlé ", estime-t-elle.

" Est-ce que la profession peut toujours être représentée par des personnes qui auront une enquête en cours là-dessus, moi je me pose la question ", ajoute-t-elle.