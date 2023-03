Des manifestants dans les rues de Saint-Denis et Saint-Pierre contre la réforme des retraites

En cette journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites, ce mardi 28 mars, deux manifestations ont lieu à Saint-Denis et Saint-Pierre. Ils sont des centaines de manifestants à défiler dans les rues.

LP / LH / LM •

Drapeaux, banderoles et slogans : de nombreux manifestants défilent, ce mardi 28 mars, dans les rues de Saint-Denis et de Saint-Pierre.

Pour cette dixième journée de mobilisation nationale, l’intersyndicale de La Réunion appelait cette fois à défiler contre la réforme des retraites adoptée par l’Assemblée via le 49.3, la semaine dernière.

Manifestation contre la réforme des retraites à Saint-Denis, mardi 28 mars. • ©Imaz Press

Des défilés à Saint-Denis et à Saint-Pierre

A Saint-Denis, le cortège a quitté le Jardin de l’Etat vers 10 heures avant de défiler dans les rues Labourdonnais ou encore Jean Chatel en direction du Barachois.

Manifestation contre la réforme des retraites à Saint-Denis, mardi 28 mars. • ©Michelle Bertil

Manifestation contre la réforme des retraites à Saint-Denis, mardi 28 mars. • ©Michelle Bertil

A Saint-Pierre, le cortège a quitté le premier rond-point du Boulevard Banks pour rejoindre le front de mer de Saint-Pierre.

Dans ces centres-villes, la circulation est difficile.

Manifestation contre la réforme des retraites à Saint-Pierre, mardi 28 mars. • ©Loïs Mussard

Jusqu’au retrait de la réforme

Les opposants à la réforme des retraites demandent toujours le retrait de cette loi, imposée par le 49.3, par le gouvernement d’Elisabeth Borne, le 20 mars dernier. Malgré l’adoption du texte, les syndicats veulent continuer à mobiliser.

"Face au mépris, aux contre-vérités et l’entêtement incompréhensible et dangereux du chef de l’Etat et du gouvernement, nous répondons par la légitimité de nos revendications et l’exigence de justice sociale et de partage de la richesse", assure l’intersyndicale de La Réunion.

Manifestation contre la réforme des retraites à Saint-Denis, mardi 28 mars. • ©Imaz Press

La mobilisation de la journée du jeudi 23 mars a renforcé leur conviction : "Ni le 49.3, véritable aveu d’échec de ce gouvernement, ni l’intervention télévisée du président de la République n’ont altéré notre détermination à combattre la réforme des retraites et à en obtenir l’abandon".