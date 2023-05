Des prix bloqués, d’autres réduits, l’enseigne E.Leclerc annonce des mesures face à l’inflation à La Réunion

Face à l’inflation galopante, l’enseigne E.Leclerc annonce plusieurs mesures à La Réunion, ce mercredi 17 mai : des prix bloqués, d’autres réduits. En mars dernier, les prix de l’alimentaire ont augmenté de 1,6% dans l’île.

Le constat est le même à chaque passage à la caisse d’un supermarché. Les prix sont en hausse. Face à cette inflation galopante, l’enseigne E.Leclerc annonce plusieurs mesures à La Réunion, ce mercredi 17 mai.

Des prix bloqués

La première est le blocage des prix des produits de sa marque Eco+ jusqu'en juillet. "C'est un acte fort qui sanctuarise les prix de ces produits dans l'ensemble des rayons, explique Pascal Thiaw Kine, Président du Mouvement E. Leclerc Réunion. Ainsi, nous n'imposons pas de liste aux consommateurs et les laissons libre de leurs choix".

D’autres réduits

De plus, les prix de ses produits de la "marque Repère", font l'objet de réductions hebdomadaires de 10% dans les différents rayons. "Pour que que les consommateurs conservent liberté et diversité dans le choix de leur alimentation", souligne Pascal Thiaw Kine.

Regardez son interview sur Réunion La 1ère :

Interview de Pascal Thiaw Kine, directeur de l’enseigne E.Leclerc Réunion

Enfin, le panier pei fruits et légumes est bloqué à six euros. "Nous répondons ainsi à une demande forte des consommateurs qui souhaitent voir des produits frais et locaux être intégrés au BQP", précise le président du Mouvement E. Leclerc Réunion.

L’enseigne veut "proposer des solutions concrètes". Son directeur Michel-Edouard Leclerc estime que "l'inflation, ça se combat !".

Inflation galopante

Les prix de l’alimentaire ont augmenté de 1,6% à La Réunion, au mois de mars dernier. C’est la plus forte augmentation mensuelle depuis mars 2022. Et ça ne va pas s’arrêter là.

Michel-Edouard Leclerc estime que "le pic d'inflation dans la grande distribution est attendu pour juin". "Au second semestre 2023, l'inflation devrait donc être plus contenue", prévient le groupe.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Et hausse du coût du fret maritime

En un an à La Réunion, l’inflation globale des prix s’élève à 3,3%, contre 5.7% au niveau national. "Entre 2019 et 2023, le coût du fret maritime a augmenté de 63% avec un pic à 128% en 2022, explique Pascal Thiaw Kine. Sur les trois dernières années, l'inflation alimentaire à La Réunion approche les 11%".