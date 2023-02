Devenu cyclone tropical très intense dans la nuit, Freddy est désormais qualifié de "monstre"

Désormais cyclone tropical très intense, Freddy s’est intensifié au cours de la nuit. Situé à 1 275 km de La Réunion à 4h ce dimanche 19 février, il s’approche de l’île à une vitesse de 22km/h. Son passage au plus près de La Réunion pourrait se faire de nuit à un peu moins de 200 km au large de la Route du Littoral.

LH avec IP •

Le phénomène a pris de l’ampleur pendant la nuit. Après une légère baisse en intensité dans la journée d’hier, samedi 18 février, Freddy s’est intensifié au stade de cyclone tropical très intense en fin de nuit de samedi à dimanche.

Le phénomène se trouvait à 1 275 km à l’Est-Nord-Est des côtes réunionnaises ce dimanche 19 février à 4h. Il se dirige vers les Mascareignes à une vitesse de 22 km/h.

La pré-alerte jaune cyclonique est en vigueur à La Réunion depuis vendredi 17 février à 19h.

" Freddy est devenu un monstre "

" Freddy est devenu un monstre ", annonce ce dimanche matin Sébastien Langlade, prévisionniste à Météo France. Il explique qu’il s’agit désormais d’un cyclone tropical très intense, soit le sommet de la classification des cyclones dans le bassin Océan Indien en termes de force des vents.

Le phénomène reste particulièrement puissant et compact. Il génère des vents extrêmes près de son centre, avec des rafales maximales estimées à 315 km/h, contre 260 km/h hier. Le système reste aussi très concentré avec une zone d’influence relativement réduite, de près de 200 km autour du centre.

Si ce système affectait directement La Réunion au stade auquel il est actuellement, il serait capable de rivaliser avec tous les cyclones historiques, comme le cyclone Jenny ou le cyclone de 1948. Sébastien Langlade, prévisionniste à Météo France

Le cyclone tropical très intense Freddy à 9h ce dimanche 19 février 2023. • ©Météo France

Un cyclone rapide, au large des Mascareignes

Freddy a repris en intensité et en vitesse. Il se déplace de nouveau à une vitesse de 22km/h vers l’Ouest-Sud-Ouest, contre 19 km/h dans la journée d’hier. Selon les prévisionnistes, c’est au stade de cyclone tropical très intense qu’il devrait passer au large du Nord de Rodrigues ce dimanche soir et de Maurice lundi après-midi.

Son atterrissage sur la côte orientale de Madagascar est prévu dans la soirée de mardi à un stade encore probablement intense et avec une probabilité significative de vents localement destructeurs et d’un état de mer très dangereux près de la zone d’impact, indique Météo France.

La localisation de la zone d’atterrissage reste encore à préciser, mais devrait se situer entre le Sud de la province de Tamatave et la province de Fianarantsoa.

La trajectoire du cyclone tropical très intense Freddy. • ©Météo France

Vers un passage au plus près de La Réunion "à un peu moins de 200 km au large de la Route du Littoral"

Le prévisionniste se veut rassurant, le scénario privilégié pour l’heure reste un passage au Nord de La Réunion dans la nuit de lundi 20 à mardi 21 février à une distance qui resterait suffisante pour que ces conditions extrêmes près du centre se déroulent en mer.

Cette distance de passage devrait être comprise entre 100 et 300 km. Selon les dernières prévisions, le passage au plus près pourrait se faire " à un peu moins de 200 km en milieu de nuit de lundi à mardi au large de la Route du Littoral ", indique Sébastien Langlade.

Des vents forts sur les Hauts et une forte houle sur les côtes Nord et Est

Dans le cas de ce scénario privilégié, il faudrait s’attendre à une dégradation marquée des conditions venteuses et de houle durant la nuit de lundi à mardi et mardi matin.

Des rafales entre 100 et 130 km/h pourraient toucher les Hauts de l’île, lors du passage au plus près. Des conditions beaucoup plus dégradées ne peuvent pas être exclues non plus, prévient Sébastien Langlade.

Les conditions de mer se dégraderaient très rapidement en fin de journée de lundi, avec une houle cyclonique de Nord-Est qui donnerait un état de mer très forte à grosse sur les côtes Nord et Est, entre la Pointe-des-Galets et la Pointe-de-la-Table en passant par Champ-Borne, avec des hauteurs de houle entre 4 et 6 mètres. Cette houle resterait présente mardi matin, avant de s’atténuer dans la journée.

Comme le système est très concentré, toute l’influence pluvieuse est regroupée près du centre. Il y aurait donc de la pluie en périphérie, mais qui ne présenterait un caractère significatif. Du fait de la vitesse de passage rapide du phénomène, il ne devrait pas y avoir de cumuls importants, indique le prévisionniste.

Une marge d’incertitude d’une centaine de kilomètres

A moins de 40 heures du passage du cyclone tropical très intense Freddy, une marge d’incertitude persiste sur les prévisions de trajectoire, du fait des informations obtenues dans la nuit, insiste le prévisionniste de Météo France. Cette marge est actuellement estimée à près de 100 km sur la position du centre.

" A l’heure actuelle on ne peut pas écarter un scénario plus défavorable, qui ferait passer le système à environ 100 km des côtes, voire peut-être un peu moins ", précise Sébastien Langlade. Dans ce cas, les conditions seraient bien plus dégradées, avec notamment une présence bien plus marquée de la pluie.

Une incertitude qui peut persister jusqu’à 24 heures d’échéance du passage du phénomène.