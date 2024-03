Dimanche des Rameaux : des milliers de fidèles Réunionnais dans les églises

Feuillages en mains, des centaines de fidèles saluent l’entrée de l’Evêque dans l’Eglise Saint-Jacques, à Saint-Denis. Ce dimanche 24 mars, la messe des Rameaux était célébrée à 6 heures par l’évêque de La Réunion, Monseigneur Pascal Chane-Teng.

Comme dans toutes les églises de l’île, des milliers de Réunionnais ont assisté à cette célébration qui marque l’entrée dans la semaine Sainte, soit la dernière partie du Carême. Elle mènera les Chrétiens jusqu’au dimanche de Pâques, dimanche prochain.

Je vais me donner au cœur à cœur avec le Seigneur durant cette messe et ce nouveau rameau symbolise une renaissance.

"Durant cette semaine, nous prions davantage, il faut être plus gentil et laisser le Seigneur travailler notre coeur, se laisser interpeller, trouver comment être mieux aimé grâce à l'amour du Seigneur", explique l’évêque de La Réunion, Monseigneur Pascal Chane-Teng. Cette semaine Sainte est le coeur de la religion chrétienne.

Nous célébrons le Christ qui va renverser ce qui est mal, par son amour et sa puissance en bénédiction, en vie éternelle, en paix et en consolation pour nous. Il va transformer notre pire traumatisme qu'est la mort, en consolation et en vie éternelle.