Dipavali 2019 : "Le Ramayana en lumière" à Saint-André

Les travaux du Colosse n’étant pas terminés, cette fois encore, le village indien sera situé au parc de jeux Victoria, en face du Stade Sarda Garriga. Une quarantaine d’exposants locaux, mais également en provenance de l’île Maurice et d’Inde, animent la méla avec diverses activités : artisanat, ameublement, bijouterie, habillement, pose de henné ou encore gastronomie.



Le grand défilé de chars, réalisés par des artistes indiens et représentant des scènes inspirées de la mythologie indienne, prendra le départ ce samedi vers 17h45 au centre-ville de Saint-André au niveau de l’Avenue Ile de France. Il se dirigera vers le Stade Sarda Garriga où les spectacles de danse et de pyrotechnie clôtureront le spectacle. Deux mille artistes environ prendront part au show auquel assisteront près de vingt mille spectateurs.

Autre temps fort à Saint-André, le holi holi demain matin au cœur du village traditionnel.

© Réunion La 1ère

Le Dipavali dans les autres communes



Saint-Louis

Le Dipavali sera célébré jusqu’au dimanche 27 octobre 2019 à l’initiative de l'Ashram Sri Ramakrishna India Reunion Museum et les associations culturelles tamoules saint-louisiennes. Un village indien est installé à l'ashram de l'Etang du Gol.

Au programme samedi, un podium artistique dès 20h suivi d’un défilé de mode. Dimanche, le défilé partira de la Cité des Métiers vers 17h avant de rejoindre le podium pour un spectacle de danses traditionnelles (Barathanatyam) suivi d’un feu d’artifice.

© Réunion La 1ère



Le Port

La fête de la Lumière sera célébrée le samedi 02 novembre dans le centre-ville du Port. Un défilé aura lieu, à partir de 13h30, du stade Cotur jusqu’à la place des Cheminots où un spectacle traditionnel aura lieu.



Le reportage d'Indranie Pétiaye :