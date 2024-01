DIRECT. L’œil du cyclone Belal a longé La Réunion qui repasse en alerte rouge, l’heure est au bilan des dégâts

Ce lundi 15 janvier, l’œil du cyclone Belal a longé le Nord-Ouest et l’Est de La Réunion. Il a transité au Nord, sans entrer dans les terres. La Réunion passe de l’alerte violette à rouge, les secours vont pouvoir intervenir, mais la population reste confinée. L’heure est au bilan des dégâts.

Un début de soulagement à La Réunion, ce lundi 15 janvier, à la mi-journée. Le cyclone Belal n’a finalement pas traversé l’île, comme prévu. A la rencontre de nos reliefs, il a modifié sa trajectoire et a longé le Nord-Ouest et l’Est de l’île. Belal a transité au Nord, sans entrer dans les terres. Le système s’est présenté avec une intensité moindre que celle envisagée par les prévisionnistes de Météo France.

Par conséquence, à 13h, le préfet de La Réunion a annoncé un passage de l’alerte violette à l’alerte rouge. La population reste confinée, mais les secours vont pouvoir intervenir. L’heure est au bilan des dégâts pour les services de secours. Le préfet annonce aussi des renforts de Mayotte et de l’Hexagone avec des pompiers, des militaires de sécurité civile, mais aussi des équipes d’EDF.

Toutefois l’épisode n’est pas fini, des vents violents d’environ 150 km/h sont toujours attendu cet après-midi, les Réunionnais doivent respecter le confinement et se tenir informés. Le cyclone s’éloignera progressivement en fin d’après-midi. Des renforts de pompiers, militaires et des équipes EDF vont arriver de Mayotte et de l'Hexagone, dès demain, mardi.

19h10. Aéroport Roland Garros : réouverture à partir de 18h30, ce mardi

19h05. Coupures d'électricité et d'eau : plus de 200 000 clients impactés

150 000 clients d'EDF sont frappés par les coupures d'électricité. L'eau potable, plus de 130 000 personnes n'ont pas d'eau aujourd'hui. Et le chiffre pourrait être revue à la hausse demain matin.

Plus de 100 sapeurs pompiers, civils et militaires de l'Hexagone arriveront en renfort ainsi que des renforts de Mayotte.

19h. Cyclone Belal : annonce de la fin de l'alerte rouge mardi dans la matinée

Ce lundi 15 janvier, à 19h, le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini fait un point de situation. " Les effets du météore n'ont pas pris fin. La sortie de l'alerte rouge devra se faire en toute sécurité " prévient-il.

Un décès a été déploré, à Saint-Gilles. Mais, "on aura peut-être à constater dans les heures prochaines d'autres dommages humains" indique le préfet.

17h35. Dégâts sur le réseau électrique : des renforts d'EDF Corse

15 salariés d'EDF Corse doivent arriver en renfort ce mardi, à La Réunion. Des salariés d'ENEDIS, 45 au total débarqueront ce mercredi, dans l'île afin de prêter main forte aux équipes locales.

17h30. 150 000 Réunionnais privés d'électricité

35 % des clients d'EDF lé dann fénwar. Les équipes s'activent pour établir un étét des lieux technique du réseau et mettre en oeuvre les réalimentations prioritaires. Dès la levée de l'alerte rouge, les 200 techniciens d'EDF accompagnés des entreprises partenaires pourront intervenir pour réaliser les travaux de réalimentation.

17h. Le cyclone Belal s'éloigne

"Belal s'éloigne tout doucement de nos côtes" indique Sébastien Langlade, prévisionniste à Météo France. Le cyclone se situait à 16h, à 35 km au large de Sainte-Rose et Saint-Philippe. Son influence est toujours sensible. Les vents sont encore forts sur les régions Sud est Sud-ouest et sur les hauts également. Les pluies sont encore présentes sur les hauts du Sud, notamment à Cilaos.

Cyclone Belal : bulletin météo de 17h • ©Météo France

16h. Dégâts sur la route de Salazie

Treize personnes ont été sécurisées dans les centres d'hébergement du cirque de Salazie. Le cyclone Belal n'a pas épargné la RD48. Plusieurs glissements de terrain ont été repérés annonce Sidoleine Papaya, la maire de Salazie.

Dégâts sur les routes à Salazie • ©Internaute de Réunion La 1ère

15h15. L'Île Maurice passe en alerte 3. Au moins, un mort confirmé

L'île soeur est sous les eaux. Le cyclone Belal se rapproche de Maurice et représente une menace directe pour le pays. Un mort est à déplorer à ce jour. Ce lundi matin, des voitures ont été prises au piège dans les rues de Port-Louis ou encore à Bell Village. Le météore devrait traverser la partie sud de l'île, mardi matin.

Le cyclone Belal menace l'Île Maurice. Des voitures ont été surprises par la brusque montée des eaux • ©Jean-Marie

15h. Point sur les services de l'eau Runéo, Dionéo et Eaux de La Possession

Des perturbations de l'alimentation en eau sont en cours ou à prévoir dans les secteurs suivants :

Saint-Denis : suite à une perte de l'alimentation éléctrique des coupures d'eau sont en cours sur le secteur de La Bretagne depuis ce matin. Des coupures sont à prévoir dans le secteur du Moufia, en fin de journée. Les rues et voies concernées à retrouver sur le site dioneo.re



suite à une perte de l'alimentation éléctrique sont en cours sur Des coupures sont à prévoir dans le Les rues et voies concernées à retrouver sur le site Saint-Louis : suite à une perte de l'alimentation éléctrique des coupures d'eau sont en cours sur les secteurs desservis par les réservoirs Tapage 4, La Rivière Curepipe et Petit-Serré. Les rues et voies concernées à retrouver sur le site runeo.re





suite à une perte de l'alimentation éléctrique sont en cours sur Les rues et voies concernées à retrouver sur le site Saint-Pierre : suite à une perte de l'alimentation éléctrique des c oupures d'eau sont à prévoir sur les secteurs desservis par les réservoirs Dassy et Bois d'Olive dès cet après-midi, le réservoir Ligne 400 à partir de la fin de journée, le réservoir Cote 100 et Concession Condé à partir de cette nuit. Les rues et voies concernées à retrouver sur le site runeo.re





suite à une perte de l'alimentation éléctrique des c Les rues et voies concernées à retrouver sur le site Bras-Panon : Sans possibilité d'intervenir physiquement sur les installations, des coupures d'eau sont à prévoir en fin de journée sur l'ensemble de la commune.





Sans possibilité d'intervenir physiquement sur les installations, des coupures d'eau sont à prévoir en fin de journée sur l'ensemble de la commune. La Possession : Suite à la perte de l'alimentation éléctrique, des coupures d'eau sont en cours dans le secteur de Ravine à Malheur Village.

L'alimentation en eau est pour le moment maintenue sur les autres secteurs et l'ensemble des communes suivantes : Sainte-Suzanne, Le Port et l'Etang-Salé.

14h30. Point de situation du passage du cyclone Belal

Centre d'hébergement : 786 personnes hébergées

personnes hébergées EDF : 136 000 clients privés d'électricité soit 32%. Toutes les communes sont concernées à l'exception de l'Etang-Salé

privés d'électricité soit 32%. Toutes les communes sont concernées à l'exception de l'Etang-Salé Eau : coupure pour 37 254 clients

coupure pour Téléphone fixe : 107 099 abonnés hors service sur 332 383

sur 332 383 Téléphonie mobile : 226 relais hors service sur 1 282 au total

14h10. Bilan dégâts dans le Sud

La région est très touchée depuis ces dernières heures. Depuis la levée de l'alerte violette, les services des différentes communes ont commencé les inspections. A Saint-Pierre, les habitants de Bassin Plat ne sont pour l'heure pas en danger face à la montée des eaux. A Cilaos, le vent s'est calmé mais les habitants doivent composer avec une coupure d'éléctricité, depuis 9h ce matin.

14h. Activation du plan citerne eau au Tampon

Installation progressive de citernes d'eau devant chaque école du Tampon. Le cyclone BELAL a causé d'importants dommages au niveau des captages. La ressource en eau sera fortement pertubée précise la mairie de la commune. Des coupures sont possibles dès ce lundi soir. Une distribution d'eau potable est envisagée.

13h55. L'oeil du cyclone Belal dans le sud-est de La Réunion à 13h

L'oeil du cyclone tropical Belal transitait sur les côtes sud-est de l'île selon le point de 13h. Depuis ce matin, il a longé le littoral nord puis nord-est et maintenant est de La Réunion, comme on le voit sur cette image de Météo France.

Position de Belal le 15 janvier 2024 à 13h • ©Météo France océan Indien

Il s'est toutefois affaibli lors de son passage sur La Réunion, restant au stade de cyclone tropical.

13h48. La Réunion est en alerte rouge, le rappel des consignes

L’alerte rouge impose de :

• Rester abrité ;

• S’éloigner des ouvertures pour éviter les projections de verre en cas de bris ;

• Rester calme, ne pas paniquer ;

• N’utiliser le téléphone qu’en cas d’absolue nécessité ;

• Se préparer à subir des coupures d’électricité et d’eau potable ;

• Se tenir très régulièrement informé de la situation météorologique et suivre scrupuleusement les consignes officielles (privilégier radio à piles) ;

• Si la maison commence à se dégrader voire à s'effondrer, se protéger éventuellement sous des matelas ou chercher refuge sous un meuble robuste (table, lit,...) ;

• Se méfier du passage de l'œil, zone de calme relatif située au centre du cyclone : ne pas se laisser tromper par l'amélioration temporaire des conditions météorologiques ;

• Si l’habitation a trop souffert, n'offre plus un abri suffisant, chercher refuge le plus près du domicile et rester le moins possible dehors.

13h45. Une centaine de personnes prises en charge à Saint-Denis et Sainte-Marie

Selon le bilan à la mi-journée, 110 personnes ont été prises en charge à Saint-Denis et 15 à Sainte-Marie.

13h43. Comment La Réunion a-t-elle vécu le passage de Belal ? Témoignages d'habitants sur Réunion La 1ère :

Cyclone Belal : les témoignages des Réunionnais aux quatre coins de l’île

La pluie a inondé la maison d’une habitante de l’îlet Quinquina, à La Rivière-des-Pluies

13h40. Des cumuls de précipitations significatifs

De fortes pluies sont encore attendues dans l'après-midi, alors que les cumuls sont déjà importants. Ont été relevés :

- Plus de 1 000 mm en 48h sur l'épisode dans l'Est (secteur Volcan)

- Environ 900 mm en 48h dans les hauts du Nord

- Et 200 à 300 mm en 48h sur le littoral Nord-Ouest et Nord

13h36. "Les conditions restent très dangereuses cet après-midi"

Le risque de vents supérieurs à 200km/h est levé, justifiant la levée de l'alerte violette. Pour autant, "les conditions restent très dangereuses cet après-midi" rappelle Sébastien Langlade de Météo France. "La population doit respecter le confinement malgré ces périodes d'accalmie", rappelle-t-il. Le cyclone tropical Belal devrait s'éloigner de nos côtes dans le courant de l'après-midi.

Les précisions de Sébastien Langlade, prévisionniste chez Météo France Réunion, sur Réunion La 1ère :

Passage à l’alerte rouge à 13 heures : le point avec Sébastien Langlade, prévisionniste à Météo France

13h32. Le point à Saint-Joseph

La situation s'est surtout dégradée en deuxième partie de nuit à Saint-Joseph. La pluie abondante a inondé plusieurs habitations, la rivière des Remparts et la rivière Langevin sont en crue, et le radier Fusible a été submergé.

Une partie du centre-ville et plusieurs quartiers de Saint-Joseph sont privés d'électricité et d'eau. Le rétablissement de l'alimentation est en cours.

Le standard de la ville de Saint-Joseph est joignable au 0262 35 80 00 et les secours peuvent désormais intervenir.

62 personnes ont trouvé refuge dans les centres d'hébergement de la ville avant le déclenchement de l'alerte violette.

13h30. A Petite Ile, le toit d'une maison s'envole

Une famille est sinistrée à Petite Ile, chemin Neuf : leur toit s'est envolé après avoir subi les violentes rafales de vent. Une autre a vu sa fenêtre se briser, au lotissement Désiré à la ravine du Pont.

13h29. "Pas de situation catastrophique" à Saint-André

Selon Joé Bédier, maire de Saint-André interrogé sur Réunion La 1ère, le bilan à ce stade de l'épisode cyclonique est plutôt positif dans la ville de l'Est, avec un fort vent dans la matinée et encore quelques bourrasques à l'heure actuelle, mais "pas de situation catastrophique". Une vingtaine d'appels ont été reçus au standard. "On s'attendait à pire", souffle l'édile.

Dès la levée de l'alerte violette, les services de la commune effectueront un état des lieux, pour procéder aux interventions nécessaires par ordre de priorité, indique Joé Bédier.

Il adresse un message aux habitants qui seraient tentés de se rendre près des cours d'eau : "Soyez prudents, ne prenez pas de risques et ne faites pas prendre de risques aux secours".

13h25. Encore des rafales importantes sur le Sud-Ouest

Les régions du volcan, de Grand Coude et du Sud sauvage resteront bien arrosées ce lundi après-midi. Mais Belal n'en a pas fini d'apporter du vent, puisque des rafales de 130 à 150km/h sur le littoral, et jusqu'à 180km/h dans les hauts, sont attendues encore sur le sud-ouest jusqu'en fin d'après-midi.

13h24. 23% des foyers privés d'électricité

Selon Fabien Fauchand, le chef du pôle mobilité électrique d'EDF Réunion, les agents vont pouvoir dès la levée de l'alerte violette. 100 000 clients restent privés d'électricité, soit 23% des foyers réunionnais.

Les sorties de secours vont pouvoir s'effectuer, afin d'intervenir sur les dangers les plus graves. Mais certaines manoeuvres elles, peuvent être faites à distance pour réalimenter le maximum de personnes le plus vite possible, indique Fabien Fauchand.

S'en suivra une phase de diagnostic, pour un retour à la normale qui "ne sera pas immédiat" pour autant, car il dépendra évidemment des dégâts.

Le point d'EDF sur Réunion La 1ère :

Cyclone Belal : le point sur le réseau électrique EDF avec Fabien Fauchard

13h20. Des renforts de Mayotte et de l'Hexagone

Les premières reconnaissances vont permettre de dresser le bilan des dégâts sur l'île. Pour permettre un retour à la normale le plus rapide possible, le préfet de La Réunion a annoncé l'arrivée de moyens supplémentaires "qu'on espère dès mardi matin pour renforcer les moyens locaux". Une trentaine d'effectifs devraient arriver, notamment de Mayotte. Parmi eux, des militaires de la sécurité civile.

Jérôme Filippini a aussi annoncé un renfort important venu de l'Hexagone, soit 100 sapeurs-pompiers civils et militaires ainsi qu'une cinquantaine d'agents d'EDF.

13h18. Encore des vents violents

Pour ce lundi après-midi, le risque de vent excédant les 200km/h semble écarté, "mais les conditions restent très dégradés, avec des rafales autour des 150km/h dans certains secteurs de l'île, particulièrement le sud et le sud-ouest à l'heure où nous parlons".

Il faut rappeler que l'épisode cyclonique n'est toujours pas fini et La Réunion reste dans la zone d'influence du cyclone jusqu'en début d'après-midi a minima. Des pluies sont encore prévues dans l'Ouest, et la houle, même si elles commence à s'atténuer dans le nord, reste présente.

13h15. "Moins violent que ce qu'on pouvait craindre"

Belal ne s'est finalement pas intensifié, et est resté un cyclone tropical classique. Mais lorsque le mur de l'oeil a abordé l'île par le Nord ce matin, les rafales ont atteint les 170km/h dans le secteur de Gillot, et ont été estimées à plus de 200km/h dans les hauts du nord. Au plus fort de l'épisode, des forces entre 160 et 180km/h ont été relevées sur les zones côtieres exposées au mur. 179 km/h ont été relevés à la Plaine des cafres. "Belal a été moins violent que ce qu'on pouvait craindre", estime Sébastien Langlade, prévisionniste à Météo France.

13h10. Belal n'a pas traversé l'île mais a longé la côte

Selon les services de Météo France océan Indien, le mur de l'oeil du cylcone a transité au Nord de La Réunion sans rentrer à l'intérieur des terres. "Belal n'a pas traversé l'île mais a opéré un tour de l'île en arrivant par le Nord et en longeant les côtes nord, nord-est et Est de l'île", explique Sébastien Langlade de Météo France.

Le coeur de Belal est passé par Saint-Denis puis Sainte-Suzanne. A la mi-journée, il abordait le secteur de Sainte-Rose puis du Grand Brûlé. Il devrait s'éloigner progressivement en fin d'après-midi.

Point météo avec Sébastien Langlade en direct

13h05. "On voit le bout du tunnel", assure le préfet

"On voit le bout du tunnel", en tout cas "si Belal a la gentillesse de ne pas nous réserver de surprises ce soir ou demain matin", a déclaré Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, qui n'exclut pas de revenir à l'alerte violette si la situation le nécessite. En attendant, "restez confinés, ne soyez pas imprudents", demande le préfet. "Il faut prendre notre mal en patience et tenir jusqu'à demain matin", ajoute-il.

13h. La Réunion repasse en alerte rouge

Ce lundi 15 janvier, à 13h, le préfet de La Réunion, Jérôme Filippini annonce que l'alerte violette déclenchée à 6 heures ce matin est levée pour un retour en alerte rouge. L'objectif : permettre aux services de secours de pouvoir sortir à nouveau, et aux gestionnaires des routes d'effectuer des reconnaissances et de mesurer l'étendue des dégâts.

Jérôme Filippini espère une levée de l'alerte rouge mardi matin.