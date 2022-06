Disparition de Mathieu Caizergues : cinq ans après, " on ne sait pas où en est l'enquête " déplore sa mère

Le mystère reste entier. Le 23 juin 2017, Mathieu Caizergues, gendarme mobile en poste à la Réunion disparaissait alors qu’il effectuait une randonnée à Mafate. Presque cinq ans jour pour jour après cette disparition, l'enquête piétine. Sa mère a publié un émouvant message sur les réseaux sociaux.

GM avec PS •

Ce jeudi 23 juin, cela fera cinq ans jour pour jour que Mathieu Caizergues est porté disparu. Ce gendarme mobile de 23 ans s'est volatilisé dans le cirque de Mafate, sur le chemin du retour entre Roche-Plate et le sommet du Maïdo où il devait rejoindre ses deux collègues de marche.

Sa mère, Delphine Caizergues, ne cesse de se battre pour obtenir la vérité sur la disparition de son fils.

" Il y a 5 ans on m'a amputé d'un tiers de mon cœur. Depuis, je n'ai pas retrouvé mon fils c'est toujours aussi difficile qu'en 2017 ".

La maman du gendarme a publié hier, sur la page Facebook "Retrouvons Mat" un émouvant message en hommage à son fils.

Deux mises en examen

Le 23 juin 2018, soit un an après la disparition de Mathieu Caizergues, le parquet de Saint-Denis considère que le gendarme est officiellement décédé.

Moins d'un mois plus tard, les deux hommes qui l'accompagnaient lors de cette randonnée sont mis en examen pour non-assistance à personne en danger.

En juin 2021, de nouvelles recherches sont menées dans le secteur du Maïdo, sans succès. Le corps du gendarme n'a jamais été retrouvé.

" On n'a aucune nouvelle [...] on subit "

Cinq ans que la famille de Mathieu remue ciel et terre pour tenter de trouver des réponses. Mais aujourd'hui, l'enquête piétine et leurs dernières demandes sont restées lettre morte. Une procédure judicaire est pourtant toujours en cours. " On n'a aucune nouvelle depuis le mois de novembre, date où on a relancé le juge. On ne sait pas où en est l'enquête, on subit " déplore Delphine Caizergues.

La piste criminelle privilégiée par la famille

Cinq ans plus tard, d'importantes zones d'ombre subsistent. La mère de Mathieu reste intimement convaincue que les deux personnes qui accompagnaient son fils détiennent des réponses.

" Je retiens deux pistes, celle du départ volontaire mais ça je vous avoue que j'ai beaucoup de mal à y croire. Cinq ans après, je me dis que c'est beaucoup trop long. Je retiens donc la piste criminelle. Je suis persuadée qu'il s'est passé quelque chose avec ces deux hommes, soit sur la route en sortant du Maïdo. Quoiqu'il en soit, il est temps d'effectuer des recherches à ce niveau là ".