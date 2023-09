Disparition de René Robert : La Réunion salue la mémoire d'une grande figure du patrimoine de l'île à l'héritage précieux

Ce mercredi 20 septembre 2023, René Robert a disparu à l'âge de 84 ans. Il a marqué l'histoire de La Réunion par ses nombreux travaux sur la géographie et le climat de l'île, mais aussi par son implication dans le classement des Pitons, cirques et remparts au patrimoine mondial de l'Unesco.

Le géographe René Robert est décédé ce mercredi 20 septembre à l'âge de 84 ans, à Salazie.

Cet originaire de Saint-Denis, né en 1939, a été le principal artisan du classement des Pitons, cirques et remparts de La Réunion au patrimoine mondial de l'Unesco, le 1er août 2010.

Cheville ouvrière du classement au patrimoine de l'Unesco

À l'époque René Robert lui-même avait porté le dossier jusqu'au Brésil. Il avait publié alors l'ouvrage "Ile de La Réunion, un patrimoine naturel d'exceptions", présentation des travaux réalisés avec le Parc national de La Réunion pour la candidature des Pitons, cirques et remparts au patrimoine mondial.

"On était dans une espèce de fièvre"

En 2021, ce professeur de lycée et universitaire avait reçu la médaille d'honneur du conseil régional de La Réunion. Il témoignait à cette occasion de la joie que cela avait été pour lui de faire reconnaître les paysages de son île à l'échelle mondiale, mais aussi des difficultés rencontrées à faire accepter de nouvelles règles à la population.

"Quand on a travaillé sur le Parc national et sur le patrimoine mondial, on était dans une espèce de fièvre, tellement heureux de dire qu'on allait monter au pinacle notre île natale. On était emballés, on n'a pas compté nos heures. Mais quand le dossier est arrivé aux mains des Réunionnais, leur disant qu'il ne faut pas faire ci ou ça, tout à coup il y a eu un divorce psychologique qui s'est installé" René Robert

Des travaux sur le climat réunionnais

Ce professeur, diplômé d'études supérieures d'histoire-géographien, avait effectué sa thèse sur la morphologie littorale de l'île de La Réunion, puis une autre, à Montpellier, sur le thème du "Climat et hydrologie de La Réunion : analyse typologique et régionale des pluies et de l'écoulement". Un travail qui a permis de définir pour la première fois ce qu'on appelle aujourd'hui les "micro-climats" de l'île.

Maître de conférences à l'Université de La Réunion

Après avoir été professeur d'histoire-géographie à Saint-Denis, il devient également maître de conférences et professeur de géographie à l'Université de La Réunion, jusqu'en 2003. Dans le même temps, il aura dirigé le Centre de recherches et d'études géographies de La Réunion (CREGUR), et été consultant auprès de la Région Réunion.

René Robert aura eu parmi ses élèves le politique David Lorion ou le volcanologue Nicolas Villeneuve, compté parmi ses collègues le géographe Wilfrid Bertile, et parmi ses amis le botaniste Thérésien Cadet, entre autres.

Défenseur du patrimoine

Il fut aussi un grand défenseur du patrimoine réunionnais, oeuvrant, par exemple, à la réhabilitation des thermes de Salazie, ou en faveur de la création d'une Maison de la Géologie à La Réunion.

Huguette Bello salue un "grand homme"

La présidente de Région, Huguette Bello, a salué la mémoire de cet "amoureux de notre île" qui a "consacré sa vie à défendre sa faune et sa flore et avait compris bien avant tout le monde l’impérieuse nécessité de chérir, protéger et valoriser notre biodiversité unique au monde".

"La Réunion perd un grand homme" Huguette Bello, présidente du conseil régional

Cyrille Melchior rend hommage à un "bâtisseur de La Réunion"

Cyrille Melchior, le président du Département, évoque aussi la perte d'un "bâtisseur de La Réunion d'hier et d'aujourd'hui", qui "laissera un héritage précieux aux générations futures".

"René Robert a consacré sa vie au service de notre île et de sa population, dans la transmission du savoir, l’appréhension des relations entre l’homme et la nature et de toutes les conséquences qui y sont liées. (...) Je veux saluer la mémoire d’un homme de grande valeur, passionné et déterminé tout en étant simple et humble, un homme qui a toujours érigé en règle de vie le partage et la transmission, avec compétence, sagesse et bienveillance" Cyrille Melchior, président du conseil départemental

Distingué par la Région et le Département

En plus de la médaille d'honneur du conseil régional en avril 2021, René Robert avait reçu du conseil départemental, le 22 mars 2022, le Prix départemental du mérite au cours d'une cérémonie qui lui était spécialement dédiée.

Pour Serge Hoareau, "l'un des pères de la géographie réunionnaise"

Enfin, Serge Hoareau, le président de l'Association des maires de La Réunion (AMDR), a lui aussi réagi à la disparition de cette personnalité de l'île. Il reconnaît le travail d'un "géographe émérite, passionné de son île (...), l'un des pères de la géographie réunionnaise".