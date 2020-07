Le dispositif de continuité territoriale désormais relancé

Les Réunionnais peuvent reprendre leurs démarches auprès de la région pour obtenir des bons de continuité territoriale. Interrompu durant le confinement, le dispositif reprend du service à compter de ce mardi. Les guichets rouvriront au public dès lundi, sur rendez-vous.

La continuité territoriale redémarre. Suspendu depuis le confinement, le dispositif régional d'aide au voyage reprend ce mardi 7 juillet. Pour raisons sanitaires, le principe d'une prise de rendez-nous préalable est maintenu, sauf cas particuliers. Les guichets ne rouvriront cependant que lundi prochain.D’emblée, le président de Région a signalé l’urgence concrète de la relance du dispositif. Maintenant que la situation de desserte aérienne " tend à la normale ", dixit Didier Robert, il est naturel de redémarrer.Ce sera juste comme un second départ cette année, mais sans la moindre modification ni dans les montants, ni dans les conditions d’attribution. En termes de budget, les mêmes sommes restent allouées, soit 55 millions pour l’année complète.Ce sera donc facile de rentrer dans l’enveloppe, grâce à ces plus de 3 mois d’interruption et aussi parce que, même si il y a un peu de pression populaire pour pouvoir faire des réservations, toutes les intentions ne se traduiront pas forcément par des voyages fermes.En 2019, près de 160 000 bons et remboursements ont été octroyés. En 2020, 54 000 l'ont pour le moment été.Sur le plan pratique, les précautions naturelles vont perdurer : il faudra téléphoner et prendre rendez-vous pour aller déposer son dossier dans une des antennes de la Région, ou à la Pyramide inversée qui ne pourra recevoir, au maximum, que 60 personnes par jour. Cette procédure sera valable jusqu'au 30 juillet.Le numéro à composer, c’est le :Les personnes dont le bon émis avant confinement est resté inutilisé doivent repasser par les guichets, à partir de lundi. Mais pour eux, pas de nouveau dossier à déposer. Donc cela devrait aller plus vite.La Région a aussi précisé que les billets émis avec un bon de continuité pourraient être reportés sans difficulté jusqu'au 31 décembre 2021.Ce dossier de la continuité territoriale a été un point de friction entre Didier Robert et Annick Girardin, la ministre des Outre-mer sortante. Pour le président de Région, " la page est tournée "." Ce ne sera pas le seul sujet de discussion avec Sébastien Lecornu ", mais il faudra " emporter la conviction du nouveau ministre " sur l’idée que l’Etat doit bien participer à la continuité territoriale. Didier Robert attend aussi beaucoup de la prochaine décision du tribunal administratif sur cette question.