Don du sang : multiplier les collectes pour refaire les stocks

Avec Noël tombé un vendredi, les collectes de sang ont été interrompues pendant 4 jours et les réserves continuent de baisser. Pour combler les manques, l’Établissement français du sang (EFS) multiplie les collectes mobiles.

Les stocks de sang continuent de baisser à La Réunion, notamment ceux de plaquettes, composantes du sang qui aident à la coagulation et qui ne se conservent pas plus de 7 jours. Avec l’approche de la saison cyclonique, l’EFS s’inquiète d’avoir les stocks suffisants en cas d’intempéries.

Ce dimanche 27 décembre, une collecte mobile a lieu au Leclerc Portail de Piton Saint-Leu de 9h à 15h. Il est conseillé de prendre rendez-vous avant de se rendre sur place.



Multiplication des collectes mobiles

Pour refaire les stocks, l’Établissement Français du Sang à la Réunion multiplie donc les collectes mobiles. "On a besoin de ces collectes intermédiaires, explique le Dr Idriss Delouane, directeur de l’ESF. Elles vont permettre de rattraper ce grand week-end."

Il constate une diminution de la fréquence du don du sang en période de vacances scolaires. Ces opérations mobiles sont primordiales "pour aller au plus près des donneurs", détaille le Dr.

"Nous n’avons qu’une seule solution, c’est d’avoir des donneurs pour venir en aide aux malades." Il rappelle aussi que les malades "ne prennent pas de vacances." Pour répondre aux besoins du département, 120 dons de sang sont nécessaires chaque jour.



Une année difficile pour donner son sang

Cette année a été particulièrement difficile pour l’EFS en raison de la crise sanitaire. L’institution a dû adapter son protocole sanitaire afin que les mesures barrières puissent être respectées lorsque les personnes viennent donner leur sang.

Le Dr Idriss Delouane a tout de même noté "une mobilisation des donneurs très importantes" lors du premier confinement. Cependant, les réunionnais ont moins donné leur sang une fois que le déconfinement est arrivé. Par ailleurs, l’EFS ne pouvait plus installer de centres de dons du sang dans les entreprises, en raison des restrictions sanitaires et à l’université, car il n'y avait plus d'étudiants. En temps normal, ce sont toujours dans ces lieux qu'il y a toujours "un nombre très important de donneurs", regrette le Dr Delouane.