Don de moelle osseuse : Mahé, 4 ans a besoin de vous

Rendez-vous le 28 Septembre à Cilaos

© Willy Thévenin

APPEL AU DON MOELLE OSSEUSE MB WT

Mahé , hospitalisé à Toulouse, attend une greffe de moelle osseuse pour en finir avec la chimiothérapie. L'enfant âgé de 4 ans est atteint d'une forme de leucémie. Si ses parents font appel en urgence aux réunionnais c'est parce que sa maman est originaire de Cilaos. Ils espèrent que quelqu'un peut-être dans l'île ou même de passage, pourra aider leur petit garçon de 4 ans en étant compatible, car dans sa fratrie personne ne l'est.En Août dernier, sa famille de la Réunion avait fait un premier appel au don de moelle osseuse dans l'Ouest. Un appel qu'elle lance de nouveau à travers une manifestation qui aura lieu le 28 septembre à Ciloas ou se déplacent une équipe médicale du CHU-Nord et les associations Moelle Espoir et Pti Coeur.L'idée est de parler de Mahé, d'expliquer en quoi consiste un don de moelle osseuse et de recueillir de nouveaux inscrits au fichier qui compte à la Réunion 4619 personnes, susceptibles un jour de sauver une vie." Il est important de rappeler qu'un don de moelle osseuse n'est pas un don de moelle épinière, il y a une confusion terrible qui fait peur et freine les bonnes volontés" explique Patrick Lieon-Kao le technicien du laboratoire de HLA (human leukocyte antigen) qui s'occupe des prélèvements, autrement dit d'échantillonner quelques gouttes de sang pour en extraire l'ADN.IL faut savoir que dans une fratrie, la chance d'être compatible est de une sur 4, hors de celle-ci la probabilité de trouver deux individus compatibles est de une chance sur un million.Le reportage de Michelle Bertil et de Willy Thévenin