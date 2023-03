Douze ans de prison requis à l'encontre de Christophe Kasper pour les violences commises sur sa compagne

Deuxième et dernier jour de procès pour Christophe Kasper devant la cour criminelle de Saint-Denis. Ce mardi, l'avocat général a requis une peine de 12 ans de réclusion à l'encontre de l'homme de 34 ans qui est jugé pour torture et actes de barbarie sur sa compagne.

HA / Nadine Bachelot •

Christophe Kasper comparait depuis hier devant la cour criminelle de Saint-Denis pour des faits de violences avec torture et actes de barbarie commises sur sa compagne pendant deux ans, entre 2019 et 2021.

Ce mardi 14 mars, les magistrats de la cour ont poursuivi les auditions et à l'issue de ses réquisitions, l'avocat général a requis une peine de 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que le retrait de l'autorité parentale et l'interdiction d'entrer en contact avec la victime.

Retrouvée dans une mare de sang

Mais Christophe Kasper continue de nier les faits les plus graves. Le 13 février 2021, Géraldine Bertil, sa compagne, avait été retrouvée inconsciente dans une mare de sang, au domicile conjugal. Le point de départ d'une enquête qui a permis d'établir que la mère de famille était régulièrement frappée, à coups de poing, de pied ou encore de barre de fer.

Christophe Kasper est allé trop loin, il le reconnait. Mais conteste les accusations de torture et d'actes de barbarie. "Il est poursuivi pour des actes extrêmement violents, et avec les tortures et la barbarie, on est vraiment dans un degré d’inhumanité qui est impressionnant mais ce n’est pas du tout ce qu’il est et ce qu’il a fait ce soir-là", défend son avocat Me Frédéric Hoarau.

Verdict cet après-midi

Le conseil rappelle aussi que c'est Christophe Kasper, lui-même qui a alerté les secours après les faits. Mais c'est aussi lui qui a insulté et menacé les gendarmes à leur arrivée. "La scène a duré longtemps, il y a de multiples coups et il y avait la volonté de faire mal, de dégrader et d’humilier", lance Me Guillaume Motos, qui représente la partie civile.

"Voilà pourquoi ce sont des violences particulièrement graves. A leur arrivée, les ambulanciers et les gendarmes pensaient que madame était décédée", rappelle encore l'avocat de Géraldine Bertil.

Les plaidoiries de la défense débutent cet après-midi. Le verdict est attendu en fin de journée.