Ehpad à La Réunion : des animaux tiennent compagnie aux personnes âgées

Depuis le 1er mars, les personnes âgées qui vivent en maison de retraite en Ehpad ont le droit d'avoir avec elles leur animal de compagnie. C'est l’une des dispositions de la loi "bien vieillir", qui doit encore être débattue au Sénat et à l’Assemblée nationale dans les prochaines semaines. Au Tampon, un Ehpad permet déjà à ses résidents d’avoir leur animal de compagnie.

Annaëlle Dorressamy / Bastien Moignoux •

À l’Ehpad de Terrain Fleury au Tampon, les résidents sont au petit soin. Ils ont le droit d’avoir leur animal de compagnie afin de ressentir un peu de joie, de gaieté et d’amour au sein de leur établissement d’accueil. L’objectif est de “se sentir comme à la maison”, insiste Cyril Arbaud, directeur d’Ehpad.

L'État veut ainsi faciliter l'intégration des animaux domestiques, chiens et chats entre autres, en Ehpad. Il s’agit d’un dispositif qui fait partie de la proposition de loi "bien vieillir".

Un texte de loi prochainement en discussion

Pour l’instant, les Ehpad peuvent décider d’accepter ou de refuser les animaux de compagnie.

Lors d’une commission mixte paritaire (CMP), le texte va être discuté par les parlementaires en petit comité, le 12 mars prochain.

Si cette étape est concluante, un vote aura lieu le 19 mars prochain à l'Assemblée nationale, puis au Sénat le 27 mars.

“Philosophie de l’humanitude”

Altruiste et empathique, Cyril Arbaud affirme que : “l’humain est au centre des préoccupations” au sein de son Ehpad.

On a une philosophie de l’humanitude. On essaie de travailler sur des établissements qui sont complètement différents, autant sur l’offre que sur la vie sociale. De manière générale, on a tendance à trop médicaliser. Les personnes qui viennent chez nous ont besoin de garder leurs habitudes. Donc, le fait de garder leurs animaux avec eux, c’est très important. Cyril Arbaud, directeur d’Ehpad

L’humanitude consiste à porter un regard différent sur la manière d’accompagner les personnes âgées. Cette philosophie de soins est récente.

On est sur un substitut de domicile, donc on respecte cela. Ça signifie que leur chambre ici c’est leur domicile. On respecte leurs habitudes. C’est normal qu’ils veulent avoir leur animal avec eux. On peut aussi avoir des résidents d’Ehpad qui viennent en couple, donc on s’adapte à eux. Cyril Arbaud, directeur d’Ehpad

Des liens sociaux plus forts

Un animal de compagnie est source de réconfort pour les personnes âgées.

Le fait d’avoir des animaux en Ehpad, ça crée du lien social. Monsieur Leveneur va promener sa chienne tous les matins. Ça lui fait marcher, ça entretient sa santé et ça l’a métamorphosé. Il a le sourire tous les jours. Émilie Evesque, ergothérapeute et coordinatrice humanitude de l’Ehpad

Faciliter l’intégration des personnes âgées

Un animal de compagnie peut également être un point de repère dans son nouvel environnement, ce qui “facilite la transition de la maison vers l’Ehpad”, explique Emilie Evesque, ergothérapeute et coordinatrice humanitude de l’Ehpad.

Nicole, âgée de 80 ans, ne peut pas vivre sans Toto, son chat. “C’est mon ami, il dort même avec moi. S’il y a quoi que ce soit, il est avec moi. On m’a demandé si je voulais un chat. Alors j’ai répondu oui et on m’a ramené Toto quand il était encore tout petit”, confie la gramoune.