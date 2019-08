Électricité, allocation, carburants, prime automobile : ce qui change au 1er août

Électricité : ça augmente

Allocation de rentrée scolaire : dès le 1er août

Carburants : ça monte

Prime à la conversion : ça sera plus restreint

+ 1,26 % : C'est la hausse de l'électricité ce mois-ci. Au 1er août, les 25 millions de foyers français qui payent leur électricité au tarif réglementé vont subir une hausse de leur facture. En juin, la hausse était de 5,9 %.L’allocation de rentrée scolaire, qui doit aider les parents aux revenus modestes à payer les cartables et autres fournitures sera versée autour du 20 août en métropole, et dès le 1er août en outre-mer (Mayotte et La Réunion), a annoncé la CAF (Caisse d'Allocations familiales). Près de trois millions de familles bénéficient annuellement de cette allocation.Les montants nets versés aux parents à la rentrée des classes 2019 sont les suivants :370,69 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans391,14 euros pour un enfant âgé de 11 à 14 ans404,69 euros pour un enfant âgé de 15 à 18 ans.L'allocation de rentrée scolaire est réservée aux familles ayant des enfants scolarisés, âgés de 6 à 18 ans. Pour la percevoir, il faut respecter certaines conditions de ressources. Les revenus pris en compte par la CAF sont ceux de l'année N-2, donc de 2017 pour l'année scolaire 2019 - 2020.Les plafonds de ressource de l'ARS pour la rentrée scolaire 2019 - 2020 ont été légèrement revus à la baisse par rapport à ceux appliqués à la rentrée scolaire de septembre 2018. Ces limites sont fixées aux montants suivants :Pour 1 enfant : 24 697 eurosPour 2 enfants : 30 396 eurosPour 3 enfants : 36 095 euros.+ 5 699 euros par enfant en plus.Il est possible de déterminer votre éligibilité ou non à l'allocation de rentrée scolaire grâce à un simulateur de la Caisse centrale de la Mutualité sociale agricole (MSA).Le litre de supercarburant vous coûtera 1,45 euro au lieu de 1,41 et le litre de gazole 1,14, contre 1,11 en juillet. La bonbonne de gaz baisse. Elle sera vendue, ce jeudi 16,02 euros au lieu de 16,65 euros ce mercredi.A partir du 1er août, les conditions seront plus strictes pour profiter de la prime à la conversion, pour l'achat d'une voiture moins polluante. Désormais, il faudra notamment acheter une voiture émettant moins de 117 grammes de CO2 par kilomètre, contre 122 jusque-là.Le montant est désormais indexé sur votre revenu fiscal de référence. Jusque-là, on ne regardait que si le foyer était imposable ou pas. La prime sera de 1500 à 2500 euros.Autre nouveauté : les véhicules dont le prix est supérieur à 60 000 euros ne sont plus éligibles à cette prime.