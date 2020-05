Emmaüs : reprise des ventes le 18 mai après-midi

La chaîne de solidarité se réorganise sur l'île, Emmaüs rouvre ses portes au public ce lundi 18 mai.

Henri Claude Elma / Laurent Figon / Adjaya Hoarau •

Port du masque obligatoire

« On sait que quand les gens viennent ici, c'est pas nécessité. Donc il faut qu'ils arrivent à cibler leur priorités. »

©Reunion la 1ère

Avant le confinement, près de 400 personnes s'y rendaient les mercredi et samedi. La zone de dépôt a changé de place et les circuit de stockage et de tri ont été revus pour répondre aux nouvelles précautions de sécurité sanitaire.Environ 20 personnes par heures viennent déposer des objets dans les locaux de l'association à Saint Denis. Pour le tri, les employés travaillent désormais à l'extérieur pour permettre la préparation de la salle avant l'ouverture.Alors l'espace dédié à la vente a forcément été réduit, les nécessiteux devront dire au personnel ce dont ils ont besoin. C'est eux qui iront récupérer les objets. Ils devront patienter par groupe de 10 avec espacement obligatoire. Une fois à l'intérieur, ils ne seront pas plus de 5, contre 25 avant le confinement, pendant 30 minutes maximum, toujours masqué.Le Directeur d'Emmaüs, Bernard Grondin explique :Pour le textile, il faudra donc venir le matin, l'après-midi pour l'électroménager ou le mobilier. Dès lundi, on ne comptera plus deux demi-journée d'ouverture comme avant le confinement, mais onze, du lundi au samedi.Le reportage d'Henri Claude Elma et Laurent Figon :