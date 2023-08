En visite à La Réunion, Gabriel Attal assiste à la rentrée scolaire au collège Bourbon à Saint-Denis

Pour son deuxième jour de visite à La Réunion, le ministre de l’Education, Gabriel Attal, a assisté à la rentrée scolaire au collège Bourbon à Saint-Denis, où il a été question de la lutte contre le harcèlement scolaire. Il se rend ensuite à l’école Juliot Curie à la Possession.

LP / HA •

Les 217 600 élèves de La Réunion ont fait leur rentrée scolaire, ce jeudi 17 août, sous l’œil du ministre de l’Education nationale. Gabriel Attal est en visite dans l’île depuis hier, accompagné de Prisca Thévenot, secrétaire d’Etat chargée de la Jeunesse et du Service national universel.

En visite à La Réunion, le ministre, Gabriel Attal, assiste à la rentrée au collège Bourbon à Saint-Denis. • ©Imaz Press

La lutte contre le harcèlement scolaire

Les ministres étaient ce matin au collège Bourbon à Saint-Denis, où il a été question de la lutte contre le harcèlement scolaire. Ils ont échangé sur ce thème avec des élèves qui avaient préparé des vidéos, des discours ou encore des poèmes. Plusieurs élèves se sont faits ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement scolaire pour présenter leurs travaux aux ministres.

En visite à La Réunion, le ministre, Gabriel Attal, assiste à la rentrée au collège Bourbon à Saint-Denis. • ©Imaz Press

Deux décrets publiés



Gabriel Attal fait la lutte contre le harcèlement, une priorité de cette rentrée. Ce jeudi, deux décrets doivent être publiés. Le premier va permettre de faire changer d'établissement les élèves harceleurs et non les victimes, les élèves harcelés. Le second texte permettra de prendre des sanctions à leur encontre en cas de cyberharcèlement d'élèves d'établissements différents, ce qui n'est pas possible actuellement.

"Il est révoltant et inacceptable que des élèves aillent à l’école la boule au ventre le matin parce qu’ils y sont harcelés. Inacceptable aussi qu’ils rentrent chez eux le soir la boule au ventre parce qu’ils savent que le harcèlement continue via les réseaux sociaux, a déclaré hier le ministre. C’est une exigence morale absolue de lutter contre le harcèlement scolaire".

En visite à La Réunion, le ministre, Gabriel Attal, assiste à la rentrée au collège Bourbon à Saint-Denis. • ©Imaz Press

La suite de la visite

A 9h30, les ministres sont attendus à La Possession. Ils assisteront à la rentrée à l’école Juliot Curie à la Ravine à Malheur. Cette école a été choisie pour montrer la réussite scolaire dans un quartier à grande mixité sociale.

En fin de matinée, ils iront au lycée polyvalent Jean Hinglo au Port pour une présentation des dispositifs d’aide aux lycéens existants. Il y aura aussi des échanges sur l’Education au numérique. Après un déjeuner avec les élèves, il sera question de développement durable, jeudi après-midi, au collège Guy Moquet, à Saint-Benoît.

Prisca Thévenot prendra ensuite la direction de Plateau Caillou avec une rencontre avec des élèves du collège et leurs mentors, des bénévoles de la station SNSM de Saint-Gilles. En fin de journée jeudi, Prisca Thévenot achèvera cette visite officielle avec un groupe de jeunes qui participera au volet jeunesse aux prochains Jeux des Iles à Madagascar.