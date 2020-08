Un enfant décède écrasé par un portail, l’artisan comparait devant le tribunal

C’est une triste affaire qui sera examinée ce vendredi matin devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis. Un artisan comparaît pour homicide involontaire. En décembre 2017 à Saint-Gilles, un garçonnet avait trouvé la mort, écrasé par le portail électrique de sa maison.

LH / Nadine Bachelot •

Y-a-t-il eu défaillance du mécanisme ? Un défaut de fabrication ? L’électricien devra apporter des réponses à une famille qui est dans la douleur depuis plus de 2 ans.



C’est un drame horrible qui s’est joué ce 12 décembre 2017 dans l’Ouest. Alors qu’il partait pour l’école, un petit garçon de 4 ans trouve la mort en franchissant son portail qui s’est refermé sur lui.



L’artisan qui a installé le portail automatique devra s’expliquer sur cet accident invraisemblable. Un artisan effondré, qui n’a jamais contesté sa responsabilité dans la mort de l’enfant, rappelle son avocat. Le bâtonnier Georges-André Hoarau explique que son client n’a pas su régler le mécanisme du portail.



Le conseil compte argumenter sur la défectuosité du portail. S’il plaidera la culpabilité, l’avocat demandera également la compréhension du tribunal, car il ne s’agit aucunement d’un acte volontaire. « C’est l’accident dans toute son horreur », déplore Me Georges-André Hoarau.



L’assurance a été mise en cause. L’artisan ne construisait pas les portails, mais en faisait l’électrification, explique son avocat. C’est sur ce point qu’il estime que se trouve sa responsabilité et non sur la conception du portail.



Hanté par le drame, l’électricien a depuis arrêté l’installation des portails électriques et attend la sanction judiciaire.