Depuis février le mouvement des "stylos rouges" continuent de faire parler de lui, les réseaux sociaux diffusent les témoignages et revendications des enseignants qui trouvent insuffisants les efforts entamés par le gouvernement pour améliorer leur condition de travail.

Au niveau national, le mouvement prend de l'ampleur et localement les professeurs du secondaire commencent à se mobiliser.



Les syndicats tels que le SNALC ou encore le FSU appellent à la grève et menaceraient de perturber le lancement des épreuves du baccalauréat qui aura lieu le 17 juin prochain.