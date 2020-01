Enseignement : 500 millions d’euros de revalorisation salariale en 2021

Le Ministère de l’Education Nationale a annoncé, ce lundi 13 janvier 2020, l’attribution d’une enveloppe de 500 millions d’euros pour revaloriser le salaire des enseignants en 2021. Un geste insuffisant pour certains syndicats locaux.



IP / Nadia Lataste-Tayama •

Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Education, l’a confirmé en début de semaine aux organisations syndicales. Les salaires des enseignants seront revalorisés en 2021. Une enveloppe de 500 millions d’euros a été débloquée afin que le corps professoral ne soit pas pénalisé par les pertes liées à la réforme des retraites. Elle concernera l’ensemble des enseignants, mais pas de façon homogène.



Il s’agit d’une première étape dans la revalorisation promise aux enseignants dans le cadre des négociations sur le salaire des professeurs qui se sont ouvertes lundi et qui doivent déboucher sur une loi de programmation de revalorisations salariales avant l'été 2020, pour une entrée en vigueur en janvier 2021. D’autres enveloppes, dont le montant n’est pas encore dévoilé, seront ainsi attribuées chaque année.

©Réunion La 1ère ...

La mobilisation contre la réforme des retraites perdure



Malgré cette annonce, la protestation contre la réforme des retraites ne faiblit pas. Dans l’île, certains syndicats estiment que le geste est insuffisant. Ils sont inquiets d’une redistribution disparate et de la « dévalorisation des salaires des autres cadres de la fonction publique de catégorie A ».

A l’appel d’une intersyndicale, les enseignants manifesteront demain devant la Préfecture de Saint-Denis et la Mairie de Saint-Pierre. Ils participent ainsi au mouvement national contre la réforme des retraites.



Le reportage de Nadia Lataste Tayama, Thierry Chenayer et Loïc Gazar :