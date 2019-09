Un jour avec… Fabrice, maître de cérémonie Entrez dans la transe !

Le chanteur du groupe Destyn Maloya, Fabrice Ramaye, nous fait vivre de l'intérieur une cérémonie d'hommage aux ancêtres.

C’est un document très fort que nous propose ce vendredi soir à 19h sur Réunion la 1ère “ Un jour avec…” : une plongée au coeur d’un “ servis kabaré ”, ou “ servis malgache ”. Fabrice Ramaye, lui, préfère dire “ Servis La Rényon ”, car quand il organise une cérémonie pour rendre hommage à ses ancêtres, le chanteur du groupe Destyn Maloya “ maille ” les traditions venues d’Afrique, d’Inde et de Madagascar. Fabrice estime qu’il ne faut pas que ces traditions restent cachées, qu’il faut en être fier. Le groupe existe depuis plus de 20 ans ans, et enchaîne les tournées partout dans le monde.

Fabrice organise SA cérémonie, comme il le fait chaque année. Il rejoint sa mère, sa soeur, mais surtout sa grand-mère, Mémé Zane car c'est elle qui l'a initié aux cérémonies. Faut que nou lé fier de sa, transmet pou bann génération i lèv.

C'est dans la cour d'un petit immeuble de Saint-André, que tous se préparent. A l’aube, on a tué les coqs selon la tradition … Et le civet que l’on servira ce soir aux invités, mijote à présent.

Dans le fond de la cour, Fabrice a aménagé son " boucan ", comme il l'appelle. C'est maintenant que débute vraiment la cérémonie.

Quand le Maloya commence à résonner, ils sont une dizaine à entrer en transe.

