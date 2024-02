Épidémie de choléra aux Comores : trois décès d’enfants et soixante-neuf cas positifs

Mardi 20 février 2024, l’Agence Régionale de Santé (ARS) présentait son plan d’action pour éviter l’intrusion de cette bactérie mortelle à Mayotte. Selon, les dernières informations en provenance de l’archipel : au moins 5 Comoriens (essentiellement des enfants) sont décédés et 69 personnes ont contracté la maladie.

L’épidémie de choléra n’a pas été éradiquée aux Comores. Selon les derniers chiffres dont disposent les dirigeants de l’Agence Régionale de Santé de Mayotte, cinq Comoriens (pour la plupart des enfants) sont décédés du choléra ces derniers jours. Soixante-neuf personnes ont développé la maladie et quarante-six ont été déclarées guéries.

Le confinement des marins et des passagers du navire en provenance de Tanzanie n’a pas empêché la bactérie de se diffuser dans l’espace public. Désormais, la maladie se transmet au sein de la population de l’archipel, nous apprend Mayotte la 1ère.

Empêcher le choléra d’arriver à Mayotte



Les liens entre Mayotte et les Comores sont très compliqués, depuis des années, mais ils n'ont jamais été rompus. Encore aujourd'hui, des kwassa-kwassa venant d'Anjouan abordent les plages de Mayotte la nuit, pour faire entrer illégalement leurs passagers comoriens. Cet état de fait inquiète les autorités en charge de la veille sanitaire.

Mardi, l’ARS de Mayotte a présenté son plan pour lutter contre l’intrusion possible du choléra dans le département. Les contrôles sanitaires vont être renforcés aux frontières. Un système de traçabilité des passagers est mis en place pour les passagers qui débarquent en bateau comme en avion. Ces actions seront concentrées sur les transports maritimes et aériens venant des Comores, de Tanzanie, du Kenya et des autres pays à risque, écrit mesvaccins.net.

Renforcement de la veille sanitaire



Ces actions concernent également Mayotte. Désormais, expliquent la direction de l’ARS : "Le choléra est recherché à chaque prélèvement dans les selles. Il est analysé au Centre hospitalier de Mayotte, et cela, depuis six mois. Ainsi, jusqu'à aujourd'hui, aucun cas de choléra n'a été détecté à Mayotte", conclut-il.

Quid des vaccins contre le choléra ? Pour l’heure, les autorités médicales de Mayotte disposent de 1 800 doses de vaccins contre le choléra. Elles n’envisagent pas, pour l’instant, de s’en faire livrer en urgence, ni de procéder à une vaccination massive de la population.