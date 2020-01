Epiphanie : galette ou couronne des rois ? Dimanche ou lundi ?

Ce week-end, impossible de rater la traditionnelle galette des rois. Elles s'affichent en vitrine dans les boulangeries de l'île, enfin jusqu’à une certaine heure. Qu’elles soient à la frangipane ou à d’autres saveurs, les galettes ne restent jamais longtemps.

L’épiphanie, fête chrétienne qui marque le moment de la visite des Rois mages à l’enfant Jésus, est fixée au 6 janvier, soit 12 jours après la naissance de Jésus.Mais généralement, elle est célébrée le dimanche le plus proche de cette date. Cette année, c’est donc ce dimanche 5 janvier que la galette sera dégustée dans de nombreux foyers.Si la galette des rois ne varie pas par son aspect, les deux disques de pâte feuilletée étant toujours présents, sa garniture peut en revanche réserver de belles surprises.Traditionnellement fourrée à la frangipane, la spécialité de ce début janvier, peut aussi s’afficher sous de nombreux autres goûts : à la compote de pomme, le plus fréquemment, mais aussi à la saveur caramel-banane ou pistache-abricot.Reportage de Sébastien Autale dans une boulangerie-pâtisserie du Nord-Est de l’île.Depuis plusieurs jours, les pâtissiers de l’île s’activent. Des milliers de galettes ont été confectionnées pour l’occasion, mais comme à l’habitude elles s’arrachent. Il faut donc ne pas trop tarder si l’on veut pouvoir en profiter.Céline Latchimy et Willy Fontaine ont suivi les étapes de fabrication d’une galette.Et pour ceux qui ne seraient pas des inconditionnels de la pâte feuilletée, il est aussi possible de déguster la couronne des rois, cette brioche aux fruits confits originaire de Provence.