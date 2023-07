Epreuves du brevet 2023 : un taux de réussite de 85,3% dans l'académie de La Réunion

Les lundi 26 et mardi 27 juin derniers, 14 580 candidats se sont présentés aux épreuves du diplôme national du brevet, édition 2023, et 12 434 d'entre eux ont été admis. Le taux de réussite global s’élève à 85,3 %, alors qu'en 2022, il s'établissait à 84,4 %.

Ca y est, les résultats du brevet des collèges sont tombés et déjà sur les réseaux sociaux, les parents et leurs proches y vont de leurs petits messages de félicitations pour les heureux lauréats !

Pour cette année 2023, 14 580 candidats se sont présentés aux épreuves du diplôme national du brevet. C'est 388 collégiens de plus qu’en 2022 : 12 429 en série générale et 2 151 en série professionnelle.

Plus de 12 400 candidats admis

Sur les 14 580 candidats, 12 434 ont été admis, et le taux de réussite global s’élève ainsi à 85,3 % pour cette année, soit une progression de 0,9 point par rapport à 2022 (84,4 %).

9 829 candidats reçus à l’examen ont décroché une mention (Très Bien, Bien, et Assez Bien). Près de 8 admis sur 10 ont donc obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12/20. Plus de la moitié de ces obtiennent une moyenne générale supérieure ou égale à 14/20 (55,1 %).

Plus de filles que de garçons parmi les heureux candidats

Avec un taux d’admis de 89,3 %, les filles devancent les garçons de 8 points en moyenne. Et c’est en série générale que l’écart est le plus marqué : + 8,3 points en faveur des filles et + 5,7 points en série professionnelle.

Le rectorat de La Réunion annonce qu'une cérémonie républicaine de remise des diplômes aux élèves sera organisée par chaque collège de l’académie à partir de la prochaine rentrée scolaire.