Ericka Bareigts démissionne du Conseil Régional d’Orientation de La Réunion pour dénoncer l’absence de recrutement local

"Cette nomination va à l’encontre du combat que je mène depuis des années pour favoriser, à compétences requises, le parcours de Réunionnais compétents" : ce sont les raisons avancées par Ericka Bareigts, dans un communiqué.

La maire de Saint-Denis annonce, ce lundi 29 mars, sa démission du Conseil Régional d’Orientation de La Réunion, suite à la nomination de Mehdi Boukerrou au poste de directeur régional du CNFPT de La Réunion.

Une nomination critiquée

Le Centre National de la Fonction Publique Territoriale a pour mission de former les agents des collectivités territoriales. Il s'appuie sur un réseau de treize délégations en métropole et Outre-mer. Chaque délégation est placée sous l'autorité d'un délégué local qui est ensuite assisté par un CRO, un Conseil Régional d'Orientation. La maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts, venait justement d’y être élue il y a deux semaines à peine.

Le nouveau directeur régional du CNFPT de La Réunion, Mehdi Boukerrou, est actuellement directeur adjoint de la Dieccte, la Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Le métropolitain est à La Réunion depuis août 2019. Il a été désigné jeudi dernier par le président du CNFPT à Paris.

"La décision prise au national n’est pas une bonne décision, assure Ericka Bareigts sur Réunion La 1ère. Nous n’avons jamais été consultés pour le recrutement du directeur du CNFPT Réunion, pourtant ça aurait été la moindre des choses que de consulter les élus que nous sommes car nous connaissons notre territoire". "De plus, nous nous battons depuis des années pour avoir de l’encadrement local, car nous avons aujourd’hui des jeunes et des moins jeunes qui sont diplômés, ont l’expérience et peuvent assumer des responsabilités sur leur territoire", poursuit Ericka Bareigts.

Ce lundi, le délégué Régional du CNFPT Réunion, Mario Moreau a lui aussi réagi dans un communiqué pour dénoncer cette nomination.

Des candidatures locales

"Plusieurs cadres supérieurs totalement investis dans les collectivités à La Réunion ont fait acte de candidature à la direction du CNFPT Réunion, mais le Président du CNFPT a pris en compte une autre candidature pour des raisons qui lui appartiennent", écrit Mario Moreau qui ajoute que "ni les efforts faits par la délégation depuis plusieurs années pour former les A+, ni l’engagement personnel des cadres territoriaux n’ont été pris en compte".

"Ce n’est pas un bon message"

Selon le délégué Régional "l’ancrage local et la parfaite connaissance des 73 collectivités à La Réunion" auraient dû être privilégiés. "Puisse que tel n’est pas le cas, je regrette de constater que ce n’est pas le bon message qui a été envoyé aux cadres supérieurs qui ont beaucoup travaillé pour faire évoluer leur trajectoire professionnelle, ainsi qu’à la mise en œuvre des changements nécessaires à la rénovation de l’action publique de façon adaptée au contexte social et humain de notre territoire", écrit Mario Moreau.