Eruption du Piton de la Fournaise : nouvel épisode de pollution atmosphérique

L'Observatoire de l'air a enregistré une concentration de particules de dioxyde de soufre au niveau de ses stations du Tampon, à Bourg Murat, et de Saint-Joseph, à Grand Coude. Des émissions découlant là encore de l'éruption du Piton de la Fournaise.

HA •

L’éruption du Piton de la Fournaise, débutée le 9 avril 2021, se poursuit, bien que l’émission de lave en surface soit en réduction progressive. Et cette éruption volcanique est à l'origine de l'émission dans l’air de substances telles que le dioxyde de souffre (SO2), un gaz irritant des voies respiratoires, ou encore des particules fines.

Ces substances peuvent entraîner, en cas de concentration importante, des manifestations physiques telles qu’une toux, une exacerbation d’asthme, une baisse de la capacité respiratoire ou une irritation.

Le seuil limite dépassé

Et l'Observatoire réunionnais de l'air (ATMO) a justement enregistré une concentration de particules de dioxyde de soufre (SO2) au niveau des stations fixes de surveillance de la qualité de l’air du Tampon, à Bourg Murat, et de Saint-Joseph, à Grand Coude.

Au niveau de la station de Grand Coude, une hausse marquée des concentrations en SO2 a été mesurée dans la nuit du 14 au 15 mai, provoquant un dépassement du seuil de recommandation et d’information de minuit jusqu’à 4h00.

Des habitants légèrement incommodés à Saint-Joseph

Ensuite, deux dépassements de ce seuil réglementaire ont été relevés samedi 15 mai matin : de 7h00 à 8h00, puis de 10h00 à 11h00. Ces dernières 24 heures, le seuil d’information et de recommandation fixé à 300 microgrammes par mètre cube, a donc été dépassé à trois reprises, pendant un total de 6 heures, au niveau de cette station de surveillance.

Plusieurs personnes ont également fait part du dégagement d’une odeur soufrée caractéristique du SO2 ainsi que de gênes respiratoires dans le secteur de Saint-Joseph ces derniers jours.

Eviter les sorties intenses de plein air

Cette situation met en évidence actuellement une incidence de l’éruption volcanique sur la qualité de l’air du secteur de Saint-Joseph qui peut être marquée selon les zones et les conditions météorologiques locales.

La situation est susceptible d’évoluer rapidement à tout moment autour du volcan. C’est pourquoi en cas ressenti d’odeur soufrée, il est recommandé d’éviter les activités physiques et sportives intenses de plein air, comme d’intérieur.

Le port du masque inefficace

En cas de gênes respiratoires (essoufflement, sifflement, palpitations…), il est conseillé de privilégier les sorties les plus brèves et celles qui demandent le moins d’effort, et de prendre enfin conseil auprès de son médecin traitant.

La préfecture indique que quitter provisoirement la zone peut être nécessaire en cas de dégradation locale significative de la situation (panache visuel, odeur insoutenable, irritation, etc.).

Les personnes vulnérables (*) doivent prêter une attention plus particulière en cas de symptôme. A noter que le port d’un masque de protection contre les particules et les aérosols (chirurgical, tissu, etc.) n’a pas d’efficacité réelle contre les substances gazeuses.