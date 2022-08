Esport et Cosplay à l’honneur lors de la 4ème édition du salon Geekali

Le salon Geekali est de retour les samedi 6 et dimanche 7 août. Les fans de pop-culture et de jeux vidéo se retrouveront au Parc des Expositions à la Nordev, à Saint-Denis, pour la 4ème édition de ce salon.

LH avec ND et ODL •

reunionPop culture Geek, jeux vidéo, manga, comics, cosplay, science-fiction, fantastique, séries et films sont à l’honneur. Le salon Geekali revient ce week-end, à la Nordev à Saint-Denis. Une 4ème édition particulièrement importante, car elle aura une dimension internationale, explique Kévin Alamélou, le président de l’association Geekali.

" C’est la première fois qu’on va pouvoir challenger des Mauriciens, que des joueurs pourront jouer en semi-professionnel ", et que des emplois seront aussi proposés, souligne l’organisateur de l’événement.

L’Esport à l’honneur

Pendant toute la durée du salon, de nombreuses compétitions et animations sont organisées pour les passionnés de jeux vidéo. Se dérouleront ainsi les barrages de l’Esport Réunion sur Fifa, League of Legends, Valorant et Rocket League.

Des invités, comme des professionnels de l’Esport français, des youtubers, la vice-championne du monde de Just Dance, mais aussi la championne de France de Cosplay 2019, seront présents.

Le rendez-vous des fans de cosplay

Le "Indian Ocean Cosplay Championship" et la Coupe de France de Cosplay se tiendront d’ailleurs le dimanche 7août à partir de 17h30. Un défilé libre est aussi organisé samedi 6 août de 14h15 à 15h15, ainsi que des ateliers de cosplay gratuits et animés par le champion de cosplay FredWolf venu de l’île Maurice.

L’entrée est payante, au tarif de 12 euros par jour.