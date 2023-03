Etang-Salé : un homme décède dans un accident de la route

Un nouveau drame de la route s’est produit dans la nuit de ce samedi au dimanche. L'accident a eu lieu au niveau de l’échangeur de L'Étang-Salé peu avant minuit. Un homme d’une quarantaine d’années est décédé.

LH / GM •

Les équipes de secours sont intervenues tard hier soir, samedi 25 mars. Peu avant minuit, un accident s’est produit sur la Route des Tamarins, dans le Sud.

Un homme d'une quarantaine d'années perd la vie

Un seul véhicule semblait être impliqué. Son conducteur, un homme d’une quarantaine d’années, incarcéré, n’a pas survécu malgré l'intervention des secours. Il est décédé.

Les circonstances encore inconnues

Ce nouveau drame de la route a eu lieu au niveau de l’échangeur de L'Étang-Salé, alors que le véhicule roulait du Sud vers le Nord. Les circonstances de l’accident demeurent pour le moment inconnues.

Une chaussée très glissante

D'après des témoignages sur les réseaux sociaux, la chaussée était très glissante hier soir. Un bulletin de vigilance jaune fortes pluies et orages était justement en vigueur pour le Sud, le Sud-Est et l'Est.