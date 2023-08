Etang-Salé : une assistante maternelle accusée de maltraitances sur des enfants

Une assistante maternelle de l'Etang-Salé a été placée en garde à vue après des faits présumés de violences verbales et physiques sur de jeunes enfants, commis au sein d'une MAM (Maison d'assistantes maternelles). Ses collègues ainsi que les parents des petites victimes témoignent.

C'est une information révélée ce vendredi par Réunion La 1ère : cette semaine, une assistante maternelle exerçant dans une Maison d'assistantes maternelles (MAM) de l'Etang-Salé a été placée en garde à vue à la gendarmerie, suite à des suspicions de maltraitance.

"Lancer une alerte"

Une collègue de la mise en cause a filmé des scènes de violences physiques et verbales, subies par les enfants. Elle raconte l'avoir fait "pour lancer une alerte".

"On nous le dit maintes et maintes fois, quand on voit des faits de ce type, on doit le dénoncer, c'est très important. (...) Quand on a une conscience saine, on ne peut pas tolérer ce genre de choses, et c'est mon cas" Ancienne aide maternelle à la MAM "Les Petits Marmailles 974"

"Elle avait des gestes brusques"

Deux autres collègues témoignent également, et expliquent pourquoi, pour leur part, elles n'ont pas signalé ces agissements. "On pensait que c'était quelque chose qui n'était pas installé. (...) On avait remarqué des choses au niveau de son comportement, elle avait des gestes brusques, mais on n'a peut-être pas fait attention à ce qu'il se passait vraiment", disent ces aides maternelles à la MAM "Les Petits Marmailles 974", où elles sont quatre à exercer.

Des enfants maltraités

Les images en question sont difficiles à voir, presque intolérables. Filmées il y a quelques jours dans la Maison d'assistantes maternelles de l'Etang-Salé, on y voit l'assistante maternelle mise en cause s'en prendre violemment, verbalement, à Zoé, dix mois. L'enfant est en pleurs, et l'assistante maternelle perd son sang-froid.

Sur une autre séquence, on voit la femme attraper le bébé et la jeter brusquement pour la faire s'asseoir. Son grand frère, Victor, s'enfuit apeuré. Violences, humiliations, réprimandes, ont laissé les enfants traumatisés.

Les parents alertés par une autre maman

Les parents avaient constaté que leur petite fille perdait du poids. A la découverte de ces images, ils sont bien entendus tombés de haut, choqués. C'est une autre maman qui les a alertés cette semaine, leur disant avoir vu l'assistante maternelle "secouer Victor (leur fils, ndlr) pendant plusieurs minutes et lui hurler dessus"

Les parents de Zoé et Victor choqués

Aujourd'hui, la maman de Zoé et de Victor témoigne, en larmes.

"J'ai hurlé quand j'ai vu les vidéos tellement c'était dur de voir mes enfants dans de telles conditions, jetés par terre, de voir ma fille enfermée dans le noir parce qu'elle ne voulait pas manger et qu'elle pleurait" Maman de Zoé et de Victor

Elle regrette que personne ne l'ait prévenue avant, puisque plusieurs personnes avaient été témoin des faits ces derniers temps.

Les parents ont bien entendu porté plainte contre l'assistante maternelle présumée coupable de ces maltraitances. Une enquête a été ouverte.