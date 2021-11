Odysséa 2021 : les vagues roses déferlent à l'Etang Salé

La traditionnelle manifestation de lutte contre le cancer du sein, Odysséa, se tient ce week-end dans la forêt domaniale de l'Etang-Salé. Cette année, avec la crise sanitaire, les courses-marches solidaires ont été adaptées. Elles se feront par vagues, soit en présentiel, soit en connecté.

Comme il est de coutume depuis plusieurs années maintenant, la forêt domaniale de l'Etang-Salé mettra ses traditionnelles couleurs, le vert et le marron, de côté le temps d'un week-end. Pour aider à la lutte contre le cancer du sein, elle se parera de rose. En effet, plus de 5 000 coureurs vont déferler, par vagues successives, entre aujourd'hui et demain pour collecter des fonds dans la lutte contre le cancer du sein.

Ce samedi, l'évènement Odysséa débutera par la course des enfants à 14h, avant deux vagues de 5km, puis en fin de journée, le traditionnel 10km chronométré. Demain, ce sont près de 2 500 personnes qui seront au départ de la randonnée solidaire.

Cette année, seules 5 000 personnes, environ, seront en présentiel dans la forêt de l'Etang-Salé contre 20 000 en temps normal. Une jauge revue à la baisse suite à la crise sanitaire. Par ailleurs, le pass est obligatoire pour les personnes souhaitant accéder au site.

De plus, des navettes sont mises en place pour éviter les bouchons dans le secteur.

ODYSSEA REUNION 2021. 📍Informations pratiques : pour accéder au Village, vous pouvez prendre la navette de bus depuis le parking du camping de l'Etang-salé jusqu'à la Maison Forestière.

⚠️ ATTENTION la RD17E sera fermée à la circulation pendant la durée de la manifestation.



⚠️ ATTENTION la RD17E sera fermée à la circulation pendant la durée de la manifestation. pic.twitter.com/KV4OWIR3Yq — Run Odysséa (@RunOdyssea) October 31, 2021

Une course connectée en prime

Pour les personnes qui ne pourraient se rendre à l'Etang-Salé ce week-end, les équipes d'Odysséa proposent, cette année encore, un challenge connecté. Pour ce faire, il suffit de s'inscrire sur le site d'Odysséa puis de télécharger l'application qui vous aidera à mener à bien votre défi, soit de 5km soit de 10km.

Cette année, plus de 7 000 personnes se sont lancées dans le challenge connecté. Un défi qui sera prolongé jusqu'au 14 novembre prochain. Le pass sanitaire n'est pas obligatoire pour le challenge connecté.

Chaque inscription est un don

Que ce soit en présentiel à l'Etang-Salé ou en challenge connecté, chaque inscription équivaut à un don qui sera reversé par la suite aux personnes malades du cancer du sein à La Réunion. Dans l'île, une femme sur quatre est concernée par la maladie.

L'an dernier, malgré la crise sanitaire, ce sont 87 500 euros qui ont été collectés. En 2019, l’association avait recueilli 185 000 euros de dons.