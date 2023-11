Odysséa 2023 : des courses maintenues ce samedi après-midi, malgré la pluie

Les fortes pluies perturbent la 16ème édition de la course Odysséa qui rassemble des milliers de Réunionnais pour lutter contre le cancer du sein. Ce samedi 4 novembre, à l’Etang-Salé, une marche et trois courses sont maintenues dont celle de 10 km prévue à 16h45. Celle de ce matin a été annulée.

Après l’annulation de la première vague rose ce matin, d’autres vagues seront bien lancées cet après-midi dans la forêt de l’Etang-Salé.

Vigilance fortes pluies et orages

Cette 16ème édition de la course Odysséa est perturbée par le mauvais temps et les fortes pluies qui touchent une majeure partie de l’île, ce samedi 4 novembre. Le Sud, l’Est et le Sud Est sont en vigilance orange fortes pluies et orages. L’Ouest et le Nord sont en vigilance jaune.

Maintien du 10km de 16h45

La première vague rose prévue ce samedi matin a été annulée. En revanche, la course de 10 km prévue à 16h45 aura bien lieu.

La marche de la diversité et la vague rose de 15h sont aussi maintenues.Les départs des marches de 2,5km et 5 km seront donnés. Elles accueilleront les participants inscrits de l’après-midi et les participants du matin qui le souhaitent, précise l’association Odyssea sur sa page Facebook.

"La course de la divesité à 15h aura bien lieu, et on va faire la marche de ce matin, cet après-midi à 15h, explique Nathalie Bourcier, présidente de l’association Odysséa Réunion. Le village ouvrira à 13h30".

Les courses enfants reportées

Elle informe également que les courses enfants sont reportées "avant la fin de l’année 2023 sur piste à l’Étang-Salé selon la disponibilité du site". L’organisation précise qu'elle tiendra les participants informés via les réseaux sociaux.

Le programme de dimanche maintenu

Hier, en annonçant sur Réunion La 1ère l’annulation de la course de ce matin, Nathalie Bourcier, présidente de l’association Odysséa Réunion, avait bien prévenu que l’ensemble de la journée n’était pas annulée. Le programme de demain, dimanche, est aussi maintenu.

Chaque année à La Réunion, l'opération de lutte et de sensibilisation au cancer du sein rassemble des milliers de personnes dans la forêt de l’Etang-Salé.