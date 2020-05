Etudiants réunionnais : le Crefom négocie un billet d’avion à 449€ avec Corsair

L’offre est valable jusqu’au 15 juillet et concerne une période de voyage entre le 26 juin et le 16 août. Elle vient en complément d’une offre plus globale à l’intention des étudiants ultramarins.

Air Austral et Air France d’abord, Corsair désormais. Les compagnies aériennes proposent des billets à prix spécifique pour les étudiants ultramarins. Une mesure obtenue après négociations, avec le gouvernement pour les deux premières et avec le Crefom pour la dernière.Le Crefom avait engagé des négociations dès le mois de décembre 2019 pour une tarification spéciale plus en adéquation avec les revenus des originaires d’Outre-mer. Des négociations accélérées par la pandémie de la Covid-19 et la nécessité de rapatrier les étudiants ultramarins.Une nouvelle offre tarifaire concernant le retour de ces étudiants a été obtenue avec Corsair. La compagnie aérienne proposera ainsi un vol entre Paris et La Réunion à 449 euros.L’offre est valable pour tout achat réalisé jusqu’au 15 juillet 2020, pour une période de voyage entre le 26 juin 2020 et le 16 aout. L’offre comprend une franchise bagages de 2 x 23 kg en soute.Le Crefom compte poursuivre les discussions afin qu’une grille tarifaire plus favorable soit proposer aux ultramarins.