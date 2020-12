Face à la crise, Pôle Emploi lance " Dynamic Jeunes "

23 000 jeunes inscrits au Pôle Emploi attendent de s’insérer sur le marché du travail. Un programme spécifique est lancé ce mardi 1er décembre à leur attention. La structure met en place un nouveau dispositif.

Du 1er au 18 décembre, Pôle Emploi organise l’événement " Dynamic Jeunes " afin de renforcer ses actions envers les jeunes demandeurs d’emploi. A La Réunion, ils sont près de 23 000 jeunes inscrits.Plusieurs actions sont proposées à ce public, parmi lesquelles des formations qualifiantes dans les domaines qui recrutent, comme les secteurs de la distribution et du commerce, les activités sanitaires et sociales, le secrétariat, la comptabilité ou encore la construction. Malgré la crise sanitaire, et économique, ce sont des secteurs qui continuent à recruter, indique Michel Swieton, le directeur régional de Pôle Emploi.



Des mesures d’aide et d’appui et un programme de sensibilisation et d’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi à La Réunion sont également mis en place. Ainsi, l’Accompagnement Intensif des Jeunes, AIJ, sera renforcé. Près de 3 000 jeunes sont suivis par 30 conseillers en 2020.

Les agences de l’île mobilisées

Plan 1 jeune, 1 solution

Du 1er au 18 décembre, des événements seront ainsi organisés dans toutes les agences de l’île. L’objectif : aider chaque jeune à trouver une formation, un emploi, ou un accompagnement qui corresponde à ses besoins.Des webinaires, permettant aux jeunes d’être en contact avec des professionnels de Pôle Emploi mais aussi des missions locales ou encore de Cap Emploi pour obtenir des informations sur les mesures en vigueur, les secteurs qui recrutent et les formations disponibles. 2 650 formations sont financées par Pôle Emploi en 2020.Dans chaque agence, se tiennent des opérations de sensibilisation aux formations et aux métiers des secteurs qui proposent des emplois, et d’accompagnement des jeunes jusqu’à l’insertion. Job dating, promotion de profil ou découverte de métiers sont proposés. Des ateliers de préparation à l'netretien d'embauche sont aussi dispensés.Pôle emploi s’inscrit ainsi dans le plan "", présenté par le ministère du travail dans le cadre du plan France Relance. Uneest ainsi mise à disposition des jeunes et des entreprises, afin de faciliter les recherches pour les jeunes.Les employeurs embauchant des jeunes de moins de 26 ans, ou moins de 30 ans si le candidat est reconnu travailleur handicapé, peuvent bénéficier d’une prise en charge de 47% du salaire brut. Cette prise en charge s’applique pendant 9 mois si l’embauche se fait en CDI, pendant 6 mois si elle se fait en CDD de 12 mois et plus, et pendant 3 mois s’il s’agit d’un CDD entre 6 et 12 mois.Depuis son ouverture, près de 300 offres ont été proposées par Pôle Emploi Réunion.