Fermeture exceptionnelle des bureaux de poste

La direction régionale de La Poste de La Réunion, informe ses clients, qu’exceptionnellement, les bureaux de poste du département seront fermés les samedis :L’ensemble des distributeurs automatiques de billets seront disponibles.Du lundi au vendredi, l’ensemble des postiers des 60 bureaux de poste ouverts, restent mobilisés pour accueillir et servir tous les clients, dans le respect des règles sanitaires.La liste détaillée des bureaux ouverts, des horaires et des services disponibles est accessible via l’adresse suivante : https://www.laposte.fr/particulier/outils/trouver-un-bureau-de-poste La Poste rappelle que ses services en ligne restent accessibles sur laposte.fr et labanquepostale.fr.