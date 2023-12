Fèt Kaf 2023 : cérémonie d’hommage aux ancêtres à Saint-Denis

Un hommage a été rendu aux esclaves qui ont lutté pour leur dignité et leur liberté, ce mercredi 20 décembre. Dans la matinée, une cérémonie a été organisée dans le quartier du Bas de la Rivière à Saint-Denis. La commémoration de l’abolition de l’esclavage se poursuit tout au long de la journée.

Annaëlle Dorressamy / Arnaud Connen de Kerillis •

C’est le 175ème anniversaire de l’abolition de l’esclavage à La Réunion. Ce mercredi 20 décembre, dans la matinée, une cérémonie d’hommage aux ancêtres a eu lieu dans le quartier du Bas de la Rivière, à Saint-Denis, au lieu-dit “Jardin de l’escalier ti kat sou”.

Regardez le reportage de Réunion La 1ère :

Fèt Kaf : une cérémonie d’hommage à nos ancêtres a eu lieu au Bas de la Rivière Saint-Denis • ©Réunion La 1ère

Hommage aux 63 000 esclaves libérés

La ville de Saint-Denis vibre au rythme de la Fèt Kaf. L’ambiance était solennelle ce matin, puis festive avec les sons des tambours. Un hommage a été rendu aux 63 000 esclaves libérés à La Réunion, avec la prestation d'artistes locaux, comme la chanteuse Nathalie Natiembé.

La cérémonie a eu lieu en présence de Jérôme Filippini, préfet de La Réunion, d’Ericka Bareigts, maire de la ville, d’Audrey Bélim, sénatrice de La Réunion et de Philippe Naillet, député de la première circonscription.

"On les oublie trop souvent et on les enferme dans un statut d'esclaves et d'esclavisés. C'étaient des hommes et des femmes doués de talents", martèle Ericka Bareigts, maire du chef-lieu.

Lorsqu'on rejette l'esclavage, lorsqu'on condamne ces pratiques épouvantables du passé, on construit aussi l'avenir. Jérôme Filippini - préfet de La Réunion

La Maire de St Denis et le Préfet de La Réunion au 20 Désamn • ©Olivier Canneval

La Maire de St Denis et Le Préfet de la Réunion au 20 Désamn • ©Olivier Canneval

Abolition de l’esclavage en 1848

Le 20 décembre 1848, Sarda Garriga, administrateur colonial français, a décrété l’abolition de l’esclavage à La Réunion.

Ecoutez Loran Hoarau, historien à l'Université de La Réunion sur Réunion La 1ère :

Direct Interview de Loran Hoarau, historien à l’Université de La Réunion • ©Réunion La 1ère

Ce mercredi, plus tôt dans la matinée, l’association “les amis réunionnais de Sarda Garriga” s'est réunie devant le monument Sarda Garriga au Barachois pour un traditionnel dépôt de gerbe.

Dépôt de gerbe pour Sarda Garriga • ©Arnaud Connen de Kerillis

Des festivités jusqu'à ce soir

La commémoration de l'abolition de l'esclavage se poursuit tout au long de la journée. Jusqu'à ce soir, des kabars ont lieu aux quatre coins de l'île. Découvrez le programme complet de la Fèt Kaf sur Réunion La 1ère.