Fête de l'Ascension : une messe suivie sur nos antennes par des milliers de fidèles

Les chrétiens célèbrent aujourd'hui, l'Ascension, la montée de Jésus au ciel, quarante jours après Pâques. Les fidèles n'ont pas pu célébrer cette fête, au sein des églises. En attendant la réouverture des lieux de culte, de nombreux fidèles ont pu suivre la messe du jour sur nos antennes.

L'Ascension : un jour de joie et de grande fête

Une célébration "dans les nuages"

Fidèles à la messe dominicale, même virtuelle

Vers une réouverture des lieux de culte ?

Il y a un an, Claire-Marie et Rémy célébraient l'Ascension à la cathédrale de Saint-Denis, en famille. Deux grandes messes étaient également organisées dans l’île et avaient réunis des milliers de fidèles : l’une au Maïdo et l’autre au parc du Colorado à Saint-Denis.Cette année, le couple suit la messe devant son écran d'ordinateur. Un écran qui leur a permis tout au long du confinement de garder le lien avec l'église et les autres membres de la communauté chrétienne. A 10 heures précises, ils étaient tous les deux devant cet écran à suivre scrupuleusement, l'office du Père Sébastien Vaast.La fête de l'Ascension est l'une des plus importantes du calendrier catholique. Marie-Claire ne pouvait manquer cet office pour rien au monde. " L'Ascension c'est vraiment un jour de joie, de grande fête. C'est le Christ qui monte dans la gloire de Dieu. Et c'est aussi le Christ qui nous dit "Je suis avec toi tous les jours". C'est vraiment une parole qui donne l'espérance et nous fait avancer chaque jour".Comme un symbole à cette fête de l'Ascension, célébrant l'élévation de Jésus au ciel, l'artiste Mickaël Pouvin, membre du jury de Kid Créole a chanté son titre " Dans les nuages ".Un moment suspendu que vous pouvez (re)vivre :Le jeune couple, Claire-Marie et Rémy investit dans la chorale de l'église et dans les maraudes du Secours catholique au près des plus démunis n'a pas manqué une seule messe depuis le début de la crise sanitaire. " Il y a quelques fois, on est un peu dans la routine et il y a d'autres fois, où on est content, on se dit, on va recevoir Jésus. Ce temps de confinement nous fait créer ce manque là " ajoute Rémy.Pour sa compagne, Claire-Marie, " c'est le moment le plus important de la semaine. Donc, on se prépare à le vivre de manière profonde ".La messe dominicale, un rendez-vous important pour ce couple qui a tout de même hâte de retrouver les bancs des églises.Ce lundi 18 mai, le Conseil d'État a sommé le gouvernement de lever l'interdiction de réunion dans les lieux de culte en raison de son caractère « disproportionné ».La plus haute juridiction administrative a estimé dans une ordonnance que cette interdiction porte « une atteinte grave et manifestement illégale » à la liberté de culte et enjoint au gouvernement de la lever « dans un délai de huit jours ».