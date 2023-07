Fête du 14 juillet : un important dispositif de sécurité à La Réunion pour une soirée sans accroc

Plus de 45 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans tout le pays sur les nuits du jeudi 13 et vendredi 14 juillet. Une fête nationale sous haute surveillance également à La Réunion où les forces de l'ordre seront également massivement mobilisées, annonce la préfecture.

Pour les journées et soirées du 13 et 14 juillet, policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers seront mobilisés sur l’ensemble du territoire national, a annoncé Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer. Et à La Réunion, les forces de sécurité seront également massivement mobilisées afin d'assurer la sécurité de tous durant ce week-end du 14 juillet.

Les services de l’État ont tenu plusieurs réunions préparatoires avec les différentes collectivités et les organisateurs des événements prévus à l’occasion de la fête nationale, afin d’organiser la sécurisation de tous, en coordination avec les polices municipales, les sociétés de sécurité privée ou encore les associations de sécurité civile.

Dix jours seulement après les émeutes dans toute la France...

"[Les équipes] seront toutes mobilisées sur les différents site des évènements que ce soit le matin avec les défilés, ou le midi, l'après-midi et le soir avec les feux d'artifice", confiait hier à Réunion La 1ère Parvine Lacombe, la directrice de cabinet du préfet.

Alors qu'il y a à peine dix jours, des épisodes de violences urbaines touchait l'ensemble du pays, y compris à La Réunion, les autorités entendent faire savoir qu'elles veilleront au grain. La vigilance est d'autant plus grande que le contexte de menace terroriste est toujours réel, rappelle-t-on encore à la préfecture.

Fête nationale du 14 juillet à Saint-Denis • ©Daniel Fontaine

Des dispositif anti voitures béliers

Le plan Vigipirate reste actif au niveau "Risque attentat", et des dispositifs dits "anti-bélier" et "anti-intrusion" sont également mis en place selon des périmètres bien définis autour des manifestations. "Il y aura également un certain nombre de patrouilles dynamiques et statiques des forces de l'ordre pour assurer le respect des différents arrêtés", précise encore Parvine Lacombe.

Car, pour rappel, le port et le transport de feux d'artifice, d'armes, et de carburant restent interdits à La Réunion. En plus de l'interdiction prise par Elisabeth Borne à l'échelle nationale le 8 juillet dernier, le préfet de la Réunion Jérôme Filippini a pris des dispositions complémentaires, en prolongeant pour la troisième fois par arrêté les mesures mises en place sur le département pendant les violences urbaines.

Entre 40 et 50 000 personnes attendues à Saint-Denis

Sur les grands rassemblements, les autorités ont bien sûr prévu la mise en place de postes de secours par les associations de sécurité civile. Des postes à même de gérer par exemple les petits malaises inhérents à ce genre de manifestations. Parallèlement, des contrôles routiers auront lieu sur l'ensemble des routes de l'île.

Le plus gros rassemblement se tient dans le chef-lieu, à Saint-Denis, où quelques 40 000 à 50 000 personnes sont attendues vendredi. Tout a été fait pour éviter tout débourdement de foule, voire pire. "Evidémment, le risque zéro n'existe pas, mais tout est mis en oeuvre pour que nous évitions tout dérapage et toute panique, explique Jean-Marie Hubert, de la Direction de coordination des évènementiels à la mairie. Dans toutes les rues adjacents proches du périmètre du Barachois, nous prévoyons des véhicules anti-intrusion : des véhicules légers, des tractopelles ou encore des camions".

