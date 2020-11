Fête le mur : Yannick Noah en visite à La Réunion

Ce jeudi 26 novembre, Yannick Noah s'est rendu à l'école Blanche Pierson à Saint-Paul, où il a rencontré une quarantaine de marmailles. Raquettes en main, ils ont échangé quelques balles et quelques précieux conseils sur la pratique du tennis.

itw Yannick Noah "fête le mur" à Saint-Paul

Fête le mur, c'est lutter contre l'exclusion

Les dates clés :

1er décembre : rencontre Fête le Mur à la Baie de Saint-Paul, au Tennis club de la Baie de Saint-Paul 13H, échanges entre Yannick Noah et les enfants sur son parcours, les valeurs de l'association. Puis échanges de balles.

: rencontre Fête le Mur à la Baie de Saint-Paul, au Tennis club de la Baie de Saint-Paul 3 décembre : rencontre Fête le Mur à Saint-Denis 10H à 11H30, échanges à l'école élementaire de Champ Fleuri 13H, échanges de balles au Tennis club de Champ Fleuri

: rencontre Fête le Mur à Saint-Denis 4 décembre : rencontre Fête le Mur à Saint-Joseph

Yannick Noah, l'ancien tennisman et président de l'association Fête le Mur est en visite dans notre département, du 26 novembre au 4 décembre. Pour son premier jour, il s'est rendu à l'école Blanche Pierson, où une quarantaine de marmailles, de quartiers dits sensibles ont eu l'occasion d'échanger quelques balles, mais surtout de véhiculer les valeurs de respect, solidarité, combativité, tolérance, discipline, volonté et estime de soi.L'association socio-sportive a été lancée en 1996 par Yannick Noah. Une manière de permettre aux enfants, dès l'âge de cinq ans, d'accéder à la pratique du tennis et de bénéficier, de tous les bienfaits de ce sport : bien-être, épanouissement, ouverture au monde, professionnalisation."Le tennis n'est pas un sport accessible pour tous. L'idée est de leur dire que c'est possible, parce qu'un enfant qui fait du sport, c'est un enfant qui est bien", confie Yannick Noah.Depuis son implantation à La Réunion, Fête le Mur touche plus de 500 marmailles issus de 10 quartiers sensibles.​​​​​​​