Fêtes de Pâques : bénédiction virtuelle pour la Messe des Rameaux ce dimanche

En cette période de confinement, difficile pour les chrétiens de célébrer les fêtes de Pâques. Le diocèse de La Réunion s’organise et propose des messes et bénédictions virtuelles. Les fidèles pourront ainsi suivre la Messe des Rameaux ce dimanche sur Réunion la 1ère.

LH •

La Messe des Rameaux sur Réunion la 1ère

En cette période de Carême, le confinement complique les fêtes de Pâques. Les célébrations seront, cette année, virtuelles. Ce sera le cas notamment pour la bénédiction des Rameaux. Les précisions de Père Sébastien Vaast. • ©Réunion la 1ère

Une bénédiction virtuelle

Depuis le début du confinement, les lieux de culte sont fermés. Pas d’office donc dans les églises. Chaque dimanche, vous pouvez suivre avec Réunion la 1ère en télé et sur internet, à 10h, la messe dominicale, en direct de l’église 2.0, célébrée par le père Sébastien Vaast.Les chrétiens sont en plein carême et des messes importantes vont être perturbées. La Messe des Rameaux en fait partie, elle sera retransmise sur Réunion la 1ère dimanche prochain, le 5 avril. Le père Sébastien Vaast veut permettre à tous les fidèles de préparer ce moment depuis chez eux.Il était l’invité de Gaëlle Malet dans le journal télévisé de 12h30 ce dimanche 4 avril sur Réunion la 1ère.Il leur demande donc dès le début de la semaine prochaine de se munir de verdures chez eux, ils seront bénis par le biais de la télévision lors de la célébration de la Messe des Rameaux. Une bénédiction à l’image de celle du Pape François, qui la semaine dernière a béni à travers la télévision les millions de personnes qui le regardait.Dimanche 29 mars, le Pape François a ainsi prié seul face à la Place Saint-Pierre vide. Une prière mondiale contre la pandémie, devant un public virtuelle. Une prière qui a été conclue par un "Urbi et Orbi", comme le veut la tradition.Pour le Dimanche de Pâques, le 12 avril, le père Sébatien Vaast invite les fidèles à être innovants, notamment pour les parents de jeunes enfants, et à maintenir les liens via les moyens de communication à leur disposition.