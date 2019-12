Feux d’artifice et pétards, les "perdus/trouvés" du réveillon de Noël

Les fêtes de fin d’année sont rarement appréciées de nos amis à quatre pattes. La soirée du réveillon de Noël d’hier en a encore été un bel exemple. Feux d’artifice et pétards ont résonné une bonne partie de la nuit, mettant en fuite de nombreux chiens et chats.

LH •

Chacun cherche son chien/chat...

La grande cavale

Les bons gestes à adopter

Munir l’animal d’un collier portant son nom et les coordonnées du maître.

Préparer l’animal aux bruits de feux d’artifice et pétards en lui en faisant écouter avant et en montant le son progressivement. Rester calme et détendu lui montrera qu’il n’y a pas de danger.

Enfermer chiens et chats dans un lieu confiné, en fermant fenêtres et portes.

En cas d’absence, il est possible de couvrir les bruits en allumant la télé ou la radio.

Penser à signaler un animal perdu ou trouvé sur les réseaux sociaux, des pages y sont spécialement dédiées.

Pour un animal trouvé, vérifier s’il est identifié. Tous les vétérinaires le font gratuitement.

C’est une tradition qui ravit petits et grands, mais qui n’est en revanche pas du goût des animaux. Hier soir, soir de réveillon de Noël, n’y a pas échappé. Feux d’artifice et pétards ont animé la soirée aux quatre coins de l’île.Mais cette joyeuse animation tourne généralement au calvaire pour nos amis à quatre pattes. Leur ouïe étant 3 fois plus sensible que celle des humains, déjà eux-mêmes pas toujours grands amateurs de bruits de pétards, chiens et chats sont vite apeurés.Ce mercredi 25 décembre au matin, et dans la nuit passée, nombreuses sont les annonces déjà postées sur les réseaux sociaux par des propriétaires ayant perdu leur animal ou par des amis des bêtes en ayant aperçu, et souvent même recueilli.Se sentant en danger, un animal effrayé peut parcourir des dizaines de kilomètres. Stressé, l’animal peut aussi se bagarrer ou être exposé à un risque d’accident lors de sa fugue.Lors des fêtes de fin d’année, 70 % des annonces postées sur les réseaux sociaux concernent des animaux perdus ou trouvés suite aux feux d’artifice. 20% d’entre eux seront accidentés ou écrasés sur les routes les jours suivants.En cas de perte de son animal, les réseaux sociaux sont un des moyens pour le retrouver. Outre les annonces sur les pages spécialisées, il est aussi possible de se rendre en fourrière au cas où l’animal aurait été récupéré. Attention, s’il n’est pas identifié, il sera euthanasié sous 4 jours. A défaut, il est aussi possible de sillonner le quartier.Mais pour éviter de perdre son animal, quelques bons gestes peuvent être adoptés. Des gestes qui pourront s’avérer utiles dans les prochains jours, et jusqu’à la fin de l’année.Avant :Pendant :Après :