Fin du ramadan 2020 : célébrations en demi-teinte

Les musulmans de la Réunion célèbrent aujourd'hui l’Eid Ul Filtr. Malgré le déconfinement et la réouverture des mosquées depuis hier, les autorités musulmanes ont appelé les fidèles à faire la prière chez eux, ou en petit comité à la mosquée.

Célébrations en demi-teinte

Réouverture des lieux de culte

Habituellement, l'Eid Ul Filtr mêle prières, visites aux proches et repas en famille pour marquer la fin du jeûne. L’épidémie du coronavirus a chamboulé les festivités. Malgré le déconfinement et la réouverture des mosquées depuis hier, les autorités musulmanes ont appelé les fidèles à faire la prière chez eux.Chaque année, la cérémonie met fin au mois sacré de ramadan, par l’observation de la nouvelle lune (à l’œil nu, par un télescope ou des calculs astronomiques). On prie, on échange des vœux, des pâtisseries, du thé, on s'offre des cadeaux, on s'habille avec de nouveaux vêtements.La journée débute d'habitude par une grande prière commune, cette année, les Musulmans Réunionnais ne pourront se retrouver qu'à de strictes conditions de sécurité sanitaires. Le Conseil Régional du Culte Musulman de La Réunion incite les fidèles à prier chez eux si cela est possible, la priorité sera ainsi donnée dans les mosquées, à ceux qui ne peuvent pas prier à leur domicile. Les personnes symptomatiques ou revenant d’un voyage depuis moins de 14 jours ne doivent également pas se rendre à la mosquée.La foi des croyants avait été mise à l'épreuve pendant ces plusieurs semaines de confinement. Le ministre de l'Intérieur, Cristophe Castaner, avait annoncé vendredi dernier , par décret, la « reprise progressive » des cérémonies religieuses. Avec la pandémie, des règles strictes sont appliquées aujourd'hui.(Re)voir le reportage de Laura Striano et Alix Catherine :(Re)voir Ibrahim Assenjee interrogé par Pascal Souprayenmestry dans le journal de 12h30 du 25/05/2020 :